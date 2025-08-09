¿Colombia le hará el daño a Venezuela? Esto predice la IA para este martes

Colombia ya aseguró su clasificación directa al Mundial 2026 y llega a este duelo en Maturín con tranquilidad deportiva, aunque consciente de la responsabilidad con su gente. Con 22 puntos, ocupa el sexto lugar de la tabla y, si obtiene algo de Venezuela o Bolivia en la fecha final, podría incluso terminar entre los primeros puestos.

Venezuela, por su parte, sueña con clasificarse por primera vez a un Mundial. Actualmente se encuentra en el séptimo puesto con 18 puntos, lo que le da acceso al repechaje. Un triunfo ante Colombia le aseguraría ese cupo, mientras que un empate o una derrota lo dejan a merced de lo que haga Bolivia frente a Brasil.

Pronóstico para la tensión y el resultado

Este duelo promete ser intenso. Venezuela jugará con todo: va por el repechaje y tiene la presión y la motivación de su gente. Colombia, aunque clasificada, querrá mantener su nivel y evitar sorpresas. Los cafeteros llegan con menos presión, lo que puede jugar en su favor, especialmente si controlan el ritmo del partido y evitan entrar en el juego emocional vinotinto.

Ventaja emocional y de localía para Venezuela, que saldrá con mucha energía.

Colombia buscará la posesión, calma en el juego, y probablemente soporte hasta dominar fases del partido.

Un empate sería un resultado bastante probable, que deja a Venezuela casi con el repechaje asegurado (dependiendo de Bolivia), y a Colombia con la clasificación casi en la mano sin haber sufrido demasiado.

Posible resultado según la IA

En resumen, será un partido cargado de emoción y significado. Venezuela, con su gente y el empuje colectivo, intentará asegurar la repesca; Colombia, más pausada, buscará asegurar resultados y mantener su plaza tranquila. Bajo ese contexto, un empate 1–1 es un resultado lógico, aunque cualquiera de los dos puede dar sorpresa.

El partido será transmitido por el Canal RCN en Colombia a partir de las 6:30 p.m. hora local. ¡Prepárate para una velada llena de tensión, pasión y esperanza por uno u otro lado!