¿Quiénes acompañarán a Hernán Torres en el cuerpo técnico de Millonarios?

Millonarios tiene nuevo timonel. Tras la salida de David González por los malos resultados que dejaron al conjunto capitalino en el fondo de la tabla, la dirigencia albiazul confirmó la llegada de Hernán Torres como entrenador. El estratega tolimense regresa al banquillo embajador con la misión de recuperar la competitividad y devolver la confianza a un plantel golpeado por la irregularidad.

Torres no llega solo. Tal como señaló el diario El Tiempo, el técnico contará con un grupo de trabajo que lo acompañará en cada decisión y en el manejo diario del equipo. Su experiencia y carácter se suman a la urgencia de resultados inmediatos para calmar la presión de la hinchada y encaminar a Millonarios nuevamente hacia los primeros lugares.

Un cuerpo técnico con experiencia azul

Para reforzar su proyecto, Torres estará acompañado por Luis Asprilla, exjugador profesional con quien ya compartió banquillo en Deportivo Cali. Además, Diego Alejandro Guzmán asumirá la preparación física y Jairo Sarta llegará como entrenador de arqueros, ambos con pasado en Millonarios entre 2012 y 2013. La presencia de este equipo de trabajo busca garantizar un conocimiento profundo del club y un plan estructurado para enfrentar los retos inmediatos.

El nuevo cuerpo técnico tendrá que ponerse manos a la obra de inmediato. Después del duelo ante Junior de Barranquilla, Millonarios visitará a Real Cartagena por la Copa BetPlay y luego se medirá a Águilas Doradas por Liga, compromisos que serán claves para comenzar a revertir la mala racha.

Un reto inmediato y de alta presión

La tarea de Torres no será sencilla: devolver la identidad de juego y sumar puntos rápidamente para salir del último lugar. Sin embargo, su regreso ha despertado optimismo en un sector de la hinchada que recuerda su carácter firme y su capacidad para trabajar bajo presión. El nuevo ciclo comienza con la necesidad de resultados urgentes y con la promesa de un proyecto sólido para enderezar el rumbo.