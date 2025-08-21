Hernán Torres vuelve: dan por hecho el acuerdo de Millonarios con su nuevo entrenador

El ambiente en Millonarios sigue movido tras la salida de David González, una decisión tomada luego de un arranque de temporada desastroso que dejó al equipo bogotano en el fondo de la tabla de posiciones. Sin embargo, todo indica que la directiva ya encontró al hombre que asumirá el reto de enderezar el rumbo.

Según los periodistas Alexis Rodríguez y Eduardo Luis, el club y Hernán Torres habrían alcanzado un acuerdo verbal para que el estratega tolimense vuelva a dirigir al cuadro albiazul.

La información apunta a que Torres, actualmente en Estados Unidos, estaría viajando en la noche de este jueves 21 de agosto hacia Bogotá para ultimar detalles y firmar un nuevo contrato con la institución que en 2012 lo vio coronarse campeón de liga, rompiendo una sequía de 24 años sin títulos locales. Su nombre, siempre bien recordado por la hinchada, genera ilusión en medio de un presente deportivo adverso.

El regreso de un viejo conocido

La posible vuelta de Hernán Torres no solo representa un cambio en el banquillo, sino también una apuesta por la experiencia y la identidad. Con carácter fuerte y conocimiento profundo del club, el estratega es visto como alguien capaz de reordenar el camerino y devolverle personalidad al equipo.

Su histórico título de 2012 quedó grabado en la memoria de los aficionados, quienes esperan que su regreso sirva como punto de partida para reconstruir la confianza perdida.

De concretarse el acuerdo, Millonarios afrontará el resto del semestre con un proyecto enfocado en recuperar la competitividad y preparar bases sólidas para la próxima temporada. Aunque el panorama inmediato luce complicado, el retorno de Torres podría darle al club el liderazgo que necesita para reconectar con su hinchada y volver a pelear por grandes objetivos.