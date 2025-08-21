Revelaron detalles del contrato de Hernán Torres con Millonarios y su llegada a Bogotá

En medio de la profunda crisis que atraviesa Millonarios, la noticia de un regreso esperado ha encendido la esperanza en la afición azul.

Hernán Torres, el director técnico que en 2012 le dio un título de liga al club después de 24 años de sequía, está a punto de volver a casa.

La incertidumbre sobre su futuro crece con la revelación de los términos de su nuevo vínculo con el equipo embajador.

Millonarios ya tendría contrato para Hernán Torres

Tras una serie de negociaciones que se han mantenido en privado, se han ido conociendo los detalles del contrato de Hernán Torres con Millonarios, un acuerdo que lo unirá a la institución hasta diciembre de 2026 y que busca devolverle la grandeza al equipo.

El regreso de Torres, un nombre que genera ilusión y respeto en la hinchada, se produce en un momento crítico para Millonarios, que se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas un punto de 18 posibles.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, el acuerdo verbal entre el entrenador y la directiva del club ya es un hecho.

La noticia fue confirmada por el propio alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien reveló que Torres le informó de su decisión de unirse a Millonarios tras haberle dado el 'sí' al equipo de la capital.

El profesor Torres me llamó a agradecer la propuesta de Real Cartagena, me informó que Millonarios lo había llamado a ofrecerle el cargo de técnico y que él acababa de aceptar, declaró el alcalde.

La misión de Hernán Torres con Millonarios en 2025

El director técnico, quien se espera que arribe a Bogotá en la noche de este jueves 21 de agosto tendrá la difícil tarea de levantar un equipo que ha tocado fondo.

La falta de resultados, la salida de jugadores clave y la reciente destitución de David González han dejado al equipo en una situación precaria.

Sin embargo, la llegada de Hernán Torres es vista como un soplo de aire fresco y una oportunidad para revertir el pésimo presente deportivo.

El técnico, que es recordado por su carácter y su capacidad para formar equipos sólidos, tendrá la misión de devolverle la confianza a la plantilla y de reconectar al equipo con una afición que se siente decepcionada.

La expectativa es alta y la afición espera que el regreso de Torres sea el inicio de una nueva era de éxitos para el club.