Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora

La vida de Dani Alves, el laureado exfutbolista brasileño conocido por su brillante carrera en clubes como el FC Barcelona, Sevilla y Juventus, ha tomado un giro radical, pasando de estar en los estadios más grandes del mundo a la tarima de una iglesia.

Tras ser absuelto de la acusación de agresión sexual que lo mantuvo en prisión preventiva, el deportista ha encontrado un nuevo rol, volcado por completo en la fe cristiana evangélica y ejerciendo como predicador en la Iglesia Elim de Girona.

En sus redes sociales, su biografía ya lo define de manera concisa pero enfática: “Discípulo de Cristo Jesús”. El cambio ha generado un revuelo mediático, no solo por la figura pública de Alves, sino por el contexto de su transformación.

Revelan video de Dani Alves siendo predicador evangelista

Las imágenes y vídeos que circulan en redes sociales muestran al exinternacional brasileño participando activamente en los cultos, entonando himnos y, lo más sorprendente, compartiendo su testimonio y difundiendo el mensaje bíblico con notable convicción ante los feligreses.

El propio Alves ha explicado a la congregación que su acercamiento a la fe se intensificó durante el período más oscuro de su vida.

En uno de sus discursos, capturado en video y viralizado, el exfutbolista habló de un momento de profunda introspección y compromiso espiritual. "Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios," afirmó categóricamente, resonando con los asistentes.

Este mensaje de redención y búsqueda de propósito ha sido el hilo conductor de sus intervenciones, donde insiste en la necesidad de "tomarse en serio las cosas de Dios". El exjugador también ha reflexionado sobre la naturaleza del amor cristiano, aludiendo a su experiencia personal: "El amor es amar cuando uno no lo merece, que fue lo que Cristo hizo por mí y por ustedes".

¿Cuál fue la decisión sobre el caso de Dani Alves?

A pesar de una condena inicial, en marzo del presente año el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló por unanimidad la condena por agresión sexual al considerar inconsistencias en las pruebas, lo que permitió su salida de prisión tras pagar una fianza de un millón de euros.

Aunque la Fiscalía del Tribunal Supremo recurrió esta absolución, argumentando que fue "arbitraria" e "injusta", Alves ha retomado las riendas de su vida fuera de prisión.

En el ámbito personal, el cambio de Alves también ha venido acompañado de una reconciliación con su pareja, la modelo Joana Sanz, quien se mantuvo a su lado durante gran parte del proceso judicial.

La pareja, incluso, celebró recientemente el nacimiento de su primera hija en común, un evento que el deportista ha llegado a vincular con la intervención divina.