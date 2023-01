Atención: Dani Alves fue detenido en Barcelona por presunta agresión sexual

El futbolista brasileño Dani Alves fue detenido este viernes en Barcelona tras acudir voluntariamente a una comisaría de policía para responder por una presunta agresión sexual, informaron a la AFP fuentes de la policía regional catalana.

"Está detenido" y está siendo trasladado a los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona para que se le tome declaración por esta presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona a finales de diciembre, explicó una fuente de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana.

El exjugador del FC Barcelona, de 39 años, respondió a una citación de la policía y acudió a la comisaria barcelonesa de Les Corts, cerca precisamente del estadio del Camp Nou, después de lo cual se le detuvo, informó la fuente policial.

El 2 de enero, la policía catalana recibió la denuncia de una mujer que afirmaba haber sufrido tocamientos indeseados por parte del futbolista, explicaron a la AFP fuentes policiales.

Los hechos habrían ocurrido en una discoteca de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre, de acuerdo a la prensa local.

Alves se encontraba de vacaciones en la ciudad antes de reincorporarse a los Pumas de México tras haber disputado el Mundial de Catar con la selección brasileña, que cayó en cuartos de final.

En un mensaje transmitido a la televisión Antena 3 el 5 de enero, Alves negó los hechos.

"No la conozco, nunca la vi", dijo de la denunciante. "Me gustaría desmentir todo", añadió, confirmando que estuvo en la discoteca "disfrutando" pero "sin invadir el espacio de los demás".

Dani Alves se defendió contra las acusaciones

En medio de la investigación y los miles de comentarios que ha generado en redes sociales, Dani Alves salió a aclarar la situación, afirmando que en ningún momento tuvo contacto con la víctima y que nunca en su vida ha salido o conoce a la mujer que puso la denuncia contra él.

"Quisiera negar todo. Sí, estaba en ese lugar, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Bailaba y disfrutaba sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esta señora. Nunca invadí un espacio. ¿Cómo voy a hacer esto con una mujer o una niña? No, por Dios", afirmó el jugador de la Selección de Brasil en conversaciones con un medio de Barcelona.

