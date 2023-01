Dani Alves se defendió de la acusación sobre presunto acoso sexual: “estaba bailando”

Cansado de los comentarios que se han generado a través de las redes sociales, Dani Alves salió a aclarar la situación por la que está siendo investigado, la cual acusa al lateral derecho de Brasil de una agresión sexual en contra de una mujer en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, haciendo que miles de cibernautas critiquen al jugador que Pumas de México.

Según dio a conocer el diario español ‘ABC’, la mujer denunció que el pasado 30 de diciembre, el jugador de Pumas la tocó sin permiso y luego metió su mano dentro de su ropa interior, lo que generó una fuerte gresca dentro de la discoteca, pues la víctima avisó a sus amigos de lo que estaba sucediendo con el exjugador del Barcelona.

Tras lo sucedido dentro de la discoteca, los guardias de seguridad del lugar público activaron el protocolo de ayuntamiento contra agresiones y acoso sexual en espacios privados de ocio nocturno, haciendo que las autoridades llegaran al lugar. Sin embargo, al momento de dar el reporte de lo sucedido, la víctima informa que Dani Alves ya no se encontraba en el lugar, por lo cual se le abrió una investigación por lo sucedido.

En medio de la investigación y los miles de comentarios que ha generado en redes sociales, Dani Alves salió a aclarar la situación, afirmando que en ningún momento tuvo contacto con la víctima y que nunca en su vida ha salido o conoce a la mujer que puso la denuncia contra él.

“Quisiera negar todo. Sí, estaba en ese lugar, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Bailaba y disfrutaba sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esta señora. Nunca invadí un espacio. ¿Cómo voy a hacer esto con una mujer o una niña? No, por Dios", afirmó el jugador de la Selección de Brasil en conversaciones con un medio de Barcelona.

Además, agregó: “Basta (con el tema), porque ellos están sufriendo, especialmente mi gente”, finalizó el jugador de Pumas.

🚨🚨🚨 DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO



Aquí las palabras de Dani Alves para Antena 3, en donde habla sobre la denuncia de agresión sexual en su contra en Barcelona.



El jugador de #Pumas, tras seis días de haberse dado a conocer la noticia, sale a dar su versión.

Dani Alves centra sus miradas en la Liga MX

En la actualidad Dani Alves se encuentra en México preparando lo que será el debut de Pumas en el fútbol mexicano, el cual iniciará el próximo domingo 8 de enero, donde el equipo de brasileño tendrá que enfrentar a Juárez en condición de local.

Se espera que, en los próximos días, las autoridades de Cataluña den a conocer las conclusiones de la investigación que están haciendo en contra de Dani Alves, el cual se espera que sea titular en el primer partido del equipo mexicano en el 2023.