Dani Alves reaparece con dura sanción en su contra: TAS confirmó millonaria suma

El brasileño recibió la notificación por parte del tribunal en las últimas horas.

septiembre 18 de 2025
11:31 a. m.
La condena por agresión sexual en España continúa generando duras repercusiones para el futbolista brasileño Dani Alves, quien ahora enfrenta un nuevo revés financiero.

Durante los últimos días, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha fallado en su contra en una demanda interpuesta por el club mexicano Pumas, obligándolo a pagar una millonaria indemnización.

Esta decisión, que revoca un fallo anterior de la FIFA, agrava la situación económica del exjugador, quien ya había visto su carrera truncada y su patrimonio afectado tras su detención y juicio.

Millonaria suma que deberá pagar Dani Alves

La disputa contractual entre Dani Alves y el Club Universidad Nacional (Pumas UNAM) se originó en enero de 2023, cuando el club mexicano rescindió de manera inmediata el contrato del jugador tras su detención en Barcelona, acusado de agresión sexual.

En Pumas argumentaron que la detención y el posterior proceso judicial del futbolista constituían un "incumplimiento de contrato y abandono de trabajo", lo que les causó serios daños y perjuicios, tanto económicos como a nivel de imagen institucional.

Inicialmente, la FIFA había desestimado la demanda del club mexicano e incluso había ordenado a Pumas a pagar una indemnización a Alves por la terminación unilateral del contrato. Sin embargo, el club apeló la decisión ante el TAS, el máximo órgano de arbitraje deportivo a nivel mundial.

El TAS, tras analizar el caso, ha revocado la resolución de la FIFA, confirmando que la rescisión del contrato por parte de los Pumas fue justificada. Además, ha condenado a Alves a pagar una indemnización al club mexicano, una suma que, según reportes, podría ascender a los 5 millones de dólares y potencialmente más, ya que se espera una multa adicional por parte de la FIFA.

Esta es la condena que paga Dani Alves

El calvario legal de Alves comenzó a finales de 2022, cuando fue acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona.

En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y medio de prisión, una sentencia que conmocionó al mundo del fútbol y de la farándula. Si bien su defensa apeló y, en un giro reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló su condena por "razones técnicas", la repercusión de los hechos ha sido irreversible.

Desde su detención, Alves ha estado en prisión provisional, y aunque recientemente le fue otorgada la libertad provisional bajo fianza, su carrera profesional se ha desmoronado.

El juicio y la condena no solo le han costado la libertad, sino también sus contratos publicitarios, su lugar en el fútbol de élite y, como evidencia el fallo del TAS, una parte significativa de su fortuna. Su imagen de ídolo y uno de los futbolistas más laureados de la historia ha quedado manchada de forma indeleble.

