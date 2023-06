Daniel Cataño quiere 'asfixiar' a Nacional en El Campín: "Más intensidad y conseguir un gol rápido"

El miércoles pasado, Millonarios y Nacional se citaron en el Atanasio Girardot para disputar la final de ida de la Liga Colombiana 2023-I. El encuentro estuvo parejo de principio a fin, al final no se sacaron ventajas e igualaron 0-0. Este sábado, se reencontrarán estas dos escuadras históricas y se definirá al campeón en El Campín. Daniel Cataño, uno de los referentes de los 'embajadores', esta consciente de la dificultad del compromiso que se avecina en Bogotá.

El número '10' de Millonarios fue uno de los destacados en el equipo dirigido por Alberto Gamero. El exvolante de Deportes Tolima tuvo en sus pies la opción más clara del compromiso, pero su remate se estrelló contra el palo.

“Un partido importante, se jugó bien, se consiguió un resultado favorable entre comillas porque es un empate de visitante, pero la serie está abierta para los dos equipos. Estamos con los pies sobre la tierra y sabemos que esto no ha terminado. Apenas se jugó el primer tiempo, se viene un partido bastante complejo, esperamos poder sacarlo adelante”, empezó diciendo Cataño en una conversación con NoticiasRCN.com.

Cataño habló de su molestia física

El talentoso mediocampista antioqueño, de 31 años, le dio un susto a la afición 'albiazul', pues después de su peligrosa jugada se resintió uno de sus tobillos. El jugador oriundo de Bello tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 71', pues no quería arriesgar su presencia en el duelo definitivo.

“Por el tema del tobillo de la lesión anterior, cuando pateé ese balón cruzado me lastimé, así que, por protegerlo muchas veces del dolor, se me acalambró la pantorrilla, pero no es nada grave. Es simplemente para estar bien para el partido del sábado”, agregó el volante, quien también defendió la camiseta de Deportivo Rionegro y Atlético Bucaramanga.

"Conseguir un gol rápido"

Cataño celebró el rendimiento de sus compañeros, pero espera más intensidad en Bogotá. El '10' de Millonarios quiere que su equipo abra rápidamente el marcador en El Campín.

"El equipo se paró bien, hizo un buen partido y un buen planteamiento. Todo el mundo se comportó a la altura, pero allá tenemos que ser más intensos y buscar el arco rival porque estamos en Bogotá somos locales y tenemos que tratar de conseguir un gol rápido que nos ponga adelante del marcador”, concluyó.