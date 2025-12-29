La competencia que le llegaría a Rodallega en Santa Fe: delantero argentino se acerca al 'León'

El mercado de fichajes en Independiente Santa Fe se mueve con cautela, pues a pocas semanas de iniciar la temporada 2026, el club no ha hecho anuncios oficiales, aunque puertas adentro ya se toman decisiones clave pensando en la Copa Libertadores 2026.

Mientras la dirigencia analiza refuerzos, varias salidas ya son un hecho. Algunas se conocieron de manera extraoficial y otras por despedidas públicas en redes sociales, lo que confirma cambios en el plantel profesional para el próximo año.

Santa Fe se depura y libera espacio en su plantilla

En la lista de jugadores que no seguirán en el ‘Cardenal’ aparecen nombres como Marcelo Meli y Joaquín Sosa, además de Edward López, Jeison Angulo, Elvis Perlaza, Ángelo Rodríguez, Harold Mosquera y Yairo Moreno.

A esto se suma la posibilidad de que algunos canteranos salgan cedidos para sumar minutos y continuidad.

Este movimiento de salidas responde a la idea del cuerpo técnico y la directiva de refrescar la nómina, reducir cargas salariales y abrir cupos para fichajes puntuales. En esa línea, ya se ha mencionado el nombre de Franco Fagúndez como uno de los jugadores que estaría muy cerca de llegar al club bogotano.

Nahuel Bustos, el argentino que competiría con Rodallega

En las últimas horas tomó fuerza una versión desde Argentina que ilusiona a la hinchada. Se trata de Nahuel Bustos, delantero de 27 años que pertenece a Talleres y que no tuvo un buen 2025 en el fútbol argentino.

Según informaciones provenientes del país austral, Santa Fe ya negocia formalmente con la ‘T’ la llegada del atacante en condición de préstamo por un año, con opción de compra. Aunque existen otros clubes interesados, el ‘cardenal’ confía en cerrar la operación.

De concretarse, Bustos llegaría a competir directamente con Hugo Rodallega por un lugar en el once titular, especialmente pensando en la exigencia internacional.

El argentino ya había sido sondeado a mitad de año, por lo que su nombre no es nuevo en la órbita del León, que busca gol, experiencia y alternativas ofensivas para 2026.