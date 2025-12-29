CANAL RCN
¡Fin de la novela! Miguel Borja fue captado en México: así recibieron al colombiano

Se terminó la espera: Miguel Borja llegó a México para convertirse en nuevo refuerzo de Cruz Azul.

Miguel Borja llegó a México
Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
11:00 a. m.
Miguel Ángel Borja aterrizó en territorio mexicano para cerrar su vinculación con Cruz Azul, club que apostó fuerte por el delantero colombiano con el objetivo de reforzar su ataque y volver a ser protagonista en la Liga MX.

La llegada del atacante puso punto final a semanas de rumores que lo ubicaban en distintos destinos del continente, especialmente en Boca Juniors.

Borja aterrizó en la Ciudad de México en medio de la atención de la prensa local y la expectativa de los aficionados de Cruz Azul. Aunque evitó dar declaraciones extensas en el aeropuerto, su presencia confirmó que el acuerdo está encaminado y que solo restan detalles médicos y administrativos para oficializar su incorporación.

Miguel Borja llegó a México para firmar con Cruz Azul

El delantero arribó procedente de Sudamérica tras finalizar su etapa en River Plate, club en el que fue protagonista y dejó números destacados.

Cruz Azul le ofreció un contrato por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo por un año más, acuerdo que comenzaría a regir desde el 1 de enero de 2026, una vez supere los exámenes médicos.

Desde la directiva de Cruz Azul consideran que Borja es el perfil ideal para resolver uno de los principales problemas del equipo en torneos recientes: la falta de contundencia frente al arco rival. Su experiencia internacional, sumada a su capacidad goleadora, fue determinante para que el club acelerara las gestiones y cerrara su fichaje antes del inicio de la pretemporada.

El reto deportivo de Miguel Ángel Borja en el fútbol mexicano

La llegada del colombiano implica decisiones importantes en la conformación del plantel. Cruz Azul deberá liberar un cupo de extranjero para inscribir al atacante, por lo que no se descartan movimientos en las próximas semanas, ya sea mediante salidas, préstamos o reacomodos internos.

Borja llega respaldado por su paso por River Plate, donde disputó más de 150 partidos, marcó más de 60 goles y levantó varios títulos nacionales en 2023, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del fútbol argentino en los últimos años.

El cuerpo técnico espera que el atacante se sume de inmediato a los trabajos de pretemporada junto al resto del plantel. La ilusión en La Máquina es clara: construir un equipo competitivo alrededor de un ‘9’ probado que devuelva a Cruz Azul a la pelea por el título en el Clausura 2026.

