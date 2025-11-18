CANAL RCN
Deportes

Colombia vs. Australia, amistoso FIFA: fecha, hora y dónde ver el partido

La Selección Colombia jugará su último partido del 2025 enfrentando a Australia en Estados Unidos, como preparación al Mundial 2026.

Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
07:36 a. m.
La Selección Colombia afronta su última prueba del año antes del esperado sorteo del Mundial de 2026.

RELACIONADO

Este martes 18 de noviembre, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá ante Australia en un duelo que servirá para afinar detalles y seguir fortaleciendo el proyecto que ilusiona al país. Tras vencer 2-1 a Nueva Zelanda en su más reciente presentación, la Tricolor llega con confianza y con varios jugadores peleando por su lugar definitivo en la convocatoria mundialista.

¿A qué hora es Colombia vs. Australia?

Luego de un cambio en el horario, el balón rodará a las 8:30 p.m. en el estadio Citi Field de Nueva York, un escenario que ya ha albergado a la Selección en otros compromisos amistosos.

RELACIONADO

El ajuste en la hora se produjo tras una modificación logística del evento, pero no afectará la programación principal del equipo ni la transmisión para los aficionados en Colombia.

Australia, rival habitual de la confederación asiática en las últimas eliminatorias, también llega al encuentro con nómina completa y la intención de medir fuerzas ante un combinado que atraviesa uno de sus mejores momentos bajo el mando de Lorenzo.

¿Dónde ver Colombia vs. Australia este 18 de noviembre?

Los colombianos podrán disfrutar de este amistoso en una transmisión multiplataforma. Desde las 7:30 p.m. usted podrá ver la transmisión especial en el Canal RCN, a través de su señal principal, la aplicación oficial y también mediante el canal de YouTube del medio, donde se podrá seguir la antesala y el desarrollo del compromiso.

RELACIONADO

Este será el último juego de la Selección Colombia previo al sorteo mundialista, un momento crucial en el camino hacia la cita orbital.

