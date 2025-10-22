Daniel Muñoz está en la mira del FC Barcelona y de grandes de la Premier League

El gran momento de Daniel Muñoz en el Crystal Palace ha captado la atención de varios de los clubes más poderosos de Europa. Con un rendimiento sobresaliente en la Premier League, el lateral colombiano se ha consolidado como pieza clave en el esquema del equipo londinense, despertando el interés del FC Barcelona.

De acuerdo con información del diario Mundo Deportivo, el conjunto azulgrana ha reactivado su seguimiento sobre el jugador, ante la necesidad de reforzar su lateral derecho con un perfil sólido, más allá del buen rendimiento de Jules Koundé.

Competencia entre Barcelona, Manchester City y Chelsea

El nombre de Daniel Muñoz no solo figura en la lista del Barcelona. Equipos como el Manchester City y el Chelsea también siguen de cerca su evolución, lo que podría generar una intensa puja por su fichaje en los próximos mercados de transferencias.

Mundo Deportivo destacó además su liderazgo y regularidad dentro del plantel inglés, factores que han elevado su valoración en el mercado. A esto, será determinante el papel del antioqueño en la próxima Copa del Mundo con la Selección Colombia.

Un fichaje posible y un sueño personal

Desde el punto de vista financiero, la llegada de Muñoz al FC Barcelona resulta viable. Su actual valoración, cercana a los 25 millones de euros, lo convierte en una opción accesible para los grandes clubes europeos.

Sin embargo, la operación dependerá de las limitaciones del fair play financiero del Barça y de las decisiones finales del cuerpo técnico respecto a sus prioridades de contratación.

El futbolista, de 29 años, ha manifestado en distintas ocasiones su admiración por el club catalán, lo que haría de un eventual traspaso no solo un paso profesional, sino también un sueño cumplido. En caso de concretarse, Muñoz se convertiría en el primer jugador colombiano en vestir la camiseta del FC Barcelona más de 7 años.