CANAL RCN
Deportes

Daniel Muñoz está en la mira del FC Barcelona y de grandes de la Premier League

El defensor colombiano del Crystal Palace vuelve a estar en el radar del Barcelona, mientras Manchester City y Chelsea también se preparan para competir por su fichaje.

Daniel Muñoz Crystal Palace (1)
FOTO: Daniel Muñoz - IG

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
02:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El gran momento de Daniel Muñoz en el Crystal Palace ha captado la atención de varios de los clubes más poderosos de Europa. Con un rendimiento sobresaliente en la Premier League, el lateral colombiano se ha consolidado como pieza clave en el esquema del equipo londinense, despertando el interés del FC Barcelona.

Millonarios anunció decisión final sobre el futuro de Leonardo Castro y los hinchas reaccionaron
RELACIONADO

Millonarios anunció decisión final sobre el futuro de Leonardo Castro y los hinchas reaccionaron

De acuerdo con información del diario Mundo Deportivo, el conjunto azulgrana ha reactivado su seguimiento sobre el jugador, ante la necesidad de reforzar su lateral derecho con un perfil sólido, más allá del buen rendimiento de Jules Koundé.

Competencia entre Barcelona, Manchester City y Chelsea

El nombre de Daniel Muñoz no solo figura en la lista del Barcelona. Equipos como el Manchester City y el Chelsea también siguen de cerca su evolución, lo que podría generar una intensa puja por su fichaje en los próximos mercados de transferencias.

Mundo Deportivo destacó además su liderazgo y regularidad dentro del plantel inglés, factores que han elevado su valoración en el mercado. A esto, será determinante el papel del antioqueño en la próxima Copa del Mundo con la Selección Colombia.

Un fichaje posible y un sueño personal

Desde el punto de vista financiero, la llegada de Muñoz al FC Barcelona resulta viable. Su actual valoración, cercana a los 25 millones de euros, lo convierte en una opción accesible para los grandes clubes europeos.

Sin embargo, la operación dependerá de las limitaciones del fair play financiero del Barça y de las decisiones finales del cuerpo técnico respecto a sus prioridades de contratación.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Costa de Marfil, Mundial femenino sub-17: vea el juego en directo
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Costa de Marfil, Mundial femenino sub-17: vea el juego en directo

El futbolista, de 29 años, ha manifestado en distintas ocasiones su admiración por el club catalán, lo que haría de un eventual traspaso no solo un paso profesional, sino también un sueño cumplido. En caso de concretarse, Muñoz se convertiría en el primer jugador colombiano en vestir la camiseta del FC Barcelona más de 7 años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios anunció decisión final sobre el futuro de Leonardo Castro y los hinchas reaccionaron

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-0 Costa de Marfil, Mundial femenino sub-17: vea el juego en directo

Millonarios

¿Por qué Millonarios no realizó minuto de silencio por Miguel Russo? Hinchas expresaron su indignación

Otras Noticias

Yina Calderón

¡Bombazo! Yina Calderón se 'postuló' para Stream Fighters 5

Yina Calderón rompió el silencio en una entrevista y explicó por qué le gustaría volver a hacer parte del evento.

Francisco Barbosa

“Desde el 7 de agosto de 2026 Petro no va a tener un día de tranquilidad”: exfiscal Barbosa

Durante su administración e, incluso después, Barbosa se habría mantenido en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 22 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Estados Unidos

Video registró el primer ataque de EE. UU. contra lancha en el Pacífico que deja dos muertos

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?