Millonarios anunció decisión final sobre el futuro de Leonardo Castro y los hinchas reaccionaron

Millonarios confirmó este lunes una de las noticias más esperadas por su hinchada: la renovación oficial de Leonardo Castro, su máximo goleador en los últimos años y uno de los jugadores más determinantes en la plantilla. El delantero pereirano firmó su extensión de contrato por tres temporadas adicionales, asegurando su permanencia en el club bogotano en un momento clave del campeonato, cuando el equipo aún lucha por ingresar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El anuncio fue recibido con una avalancha de comentarios positivos en las redes sociales del club, pues el futuro del atacante era tema de debate entre los aficionados debido al interés de varios equipos nacionales e internacionales. Con este movimiento, la directiva ‘embajadora’ garantiza la continuidad de uno de los pilares más importantes del proyecto deportivo que encabeza Hernán Torres.

Un goleador hecho a pulso que se ganó el cariño de la afición

Leonardo Castro, nacido en Pereira, llegó a Millonarios en 2023 tras brillar en Deportivo Pereira, donde fue campeón y máximo artillero de la Liga Colombiana en 2022-II. Desde su arribo al conjunto capitalino, el atacante se convirtió en un ejemplo de trabajo, humildad y efectividad frente al arco. Su historia de superación, marcada por el esfuerzo y la perseverancia, lo ha transformado en un referente tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En su paso por el club, Castro ha demostrado un altísimo nivel competitivo y un liderazgo natural en el vestuario. Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos y su conexión con la hinchada lo han consolidado como uno de los ídolos recientes de Millonarios.

Castro, símbolo del presente y del futuro azul

Con la camiseta albiazul, Leonardo Castro ha sido protagonista en los títulos más recientes del club, incluyendo la Liga 2023-II ante Atlético Nacional y la Superliga 2024 frente a Junior de Barranquilla. Además, el ‘GoLEOdor’, como lo apodan los fanáticos, ya acumula 52 goles oficiales con el equipo bogotano, cifra que lo ubica entre los delanteros más productivos de la institución en la última década.

La renovación de Castro representa mucho más que un acuerdo contractual: es una declaración de confianza en un futbolista que simboliza la identidad y el carácter de Millonarios. En medio de un panorama deportivo exigente, el club capitalino apuesta por su ídolo goleador como la piedra angular para retomar el camino del protagonismo y la victoria.