¡De '10' a '10'! Daniel Ruíz respondió los elogios que recibió de James Rodríguez

Para nadie es un secreto que Daniel Ruíz es una de las últimas joyas del fútbol colombiano y que tiene los días contados en Millonarios para emigrar al fútbol internacional. Desde hace semanas empezaron los rumores sobre supuestas ofertas de Europa, pero lo cierto es que aún no ha llegado nada concreto a las oficinas azules.

Con apenas 20 años, el talentoso volante se ha convertido en una de las grandes figuras del equipo de Alberto Gamero, que es líder de la Liga BetPlay. De hecho, en once partidos en lo corrido del año, el bogotano se ha reportado con dos goles y dos asistencias.

Zurdo, volante 10 o extremo, con una visión prodigiosa y una pegada magnifica. Esas cualidades hacen que en reiteradas oportunidades, Daniel Ruíz sea comparado con James Rodríguez e incluso ya lo han postulado para recibir un llamado a la Selección Colombia.

Tan así es el asunto, que el propio James confesó hace un mes haber seguido a Ruíz y confesó que le impresionó la calidad y talento que tiene en su corta edad. Además, le vaticinó un futuro promisorio para su carrera.

"Lo he visto como dos o tres partidos, es un muchacho que tiene mucha calidad. No puedo ver bien los partidos acá porque son muy tarde, pero intento ver todos los goles que hace y veo que es un muchacho con calidad y mucho futuro. Al igual que el caso de todos esos talentos que están saliendo ahora, ojalá que le pueda ayudar al fútbol colombiano y que él pueda seguir por esa buena senda", dijo el '10' de la Selección Colombia en su canal de Twitch a mediados de febrero.

La respuesta de Daniel Ruíz se tardó en llegar, pero por fin, el '10' de Millonarios apareció y no pudo ocultar la felicidad al referirse a las palabras de quien es uno de sus ídolos.

Daniel Ruíz le responde a James

"Mucha gente me etiquetó en el video. Siento felicidad al ver que James Rodríguez dijo eso, es una forma de ver que estás haciendo las cosas bien", confesó el joven futbolista en diálogo con Blu Radio.

La explosión de Ruíz se ha dado, en parte, porque ha deslumbrado en varias partes del mediocampo ofensivo. Primero, se le conoció como un volante 10, pero ante la presencia de David Macalister Silva en esa posición. no tuvo problemas para despuntar como extremo izquierdo, en donde ya se ha consolidado.

"Arranqué jugando de volante 10, pero con el profesor Gamero, empecé a ser extremo y me acomodé bien a esa posición. Aprendo cada día jugando ahí. Son posiciones diferentes, en el centro del campo hay que jugar más rápido, en la banda se puede tener un tiempo de más, pero me he podido acomodar", opinó.

No hay duda que la presencia de hombres de experiencia, talento y bagaje, le sirven a jóvenes promesas como Ruíz para seguir aprendiendo y explotando partido a partido todas sus cualidades.

En ese orden, Daniel reveló que ha sido determinante poder tener al lado a un futbolista como Macalister Silva, quien le ha marcado el camino que debe seguir de aquí en adelante para poder cumplir su sueño de llegar a la élite.

"'Maca' me acogió, me ha sabido hablar en el momento que es y eso es importante. Hay que escuchar las otras opiniones y Macalister me ha aportado mucho. Me ha dicho mucho de la paciencia, de saber manejar los tiempos del partido", sentenció.