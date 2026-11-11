"Las variantes se limitan": Lucas González volvió a referirse a los jugadores convocados a la selección

Once Caldas y Atlético Nacional empataron a un gol en Manizales por el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2026 y dejaron todo abierto para el próximo 17 de noviembre en el Atanasio Girardot de Medellín.

En conferencia de prensa después del partido, Lucas González, el entrenador 'verdolaga', volvió a referirse al tema de los jugadores de su plantilla que fueron convocados a las selecciones juveniles y la mayor para la próxima fecha FIFA; en días pasados, cuando fue publicada la convocatoria, Lucas expresó su inconformidad por la convocatoria de Néstor Lorenzo y el entrenador colombiano también respondió.

Lucas González volvió a referirse a los jugadores convocados a la selección

González habló acerca de las posibilidades de recambio que tenía para este tipo de partidos y señaló: "Cuando se te juntan tres convocatorias y pierdes 8 jugadores del equipo profesional, las variantes se te limitan".

También aclaro que estaban orgullosos de tener a sus jugadores representando a la selección nacional, pero que cuando se enfrenta a un rival de la calidad de Once Caldas, se nota la falta de variantes.

Precisamente el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó que un equipo con una plantilla como la que tiene Nacional no podía quejarse de tener jugadores convocados, respondiendo a las críticas de Lucas González.

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Nacional enfrentará el partido de vuelta sin los jugadores convocados

A pesar de que Atlético Nacional cuenta con una nómina de jugadores de alta calidad y de que ya se encuentra clasificado a los cuadrangulares finales, y con el 'punto invisible' confirmado, deberá afrontar un partido fundamental en la busca de un nuevo título sin todos los jugadores convocados a las selecciones nacionales, especialmente Samuel Velázquez y Juan Manuel Rengifo, que fueron citados a los amistosos de la selección mayor contra Chile; de este modo, un mal resultado en dicho partido, aumentará la polémica generada por ambos entrenadores.