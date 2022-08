¿El nuevo favorito de Klopp? Darwin Núñez debuta en Liverpool con gol y asistencia

El Liverpool debutó en la Premier League en la temporada 2022-2023 contra el recién ascendido Fulham. El colombiano Luis Díaz fue titular en el encuentro, pero fue sustituido en la segunda parte del encuentro por el portugués Fabio Carvalho. Sin embargo, el no tener a 'Lucho' no significó que el equipo de Anfield no tuviera gol.

En el minuto 50, el delantero uruguayo Darwin Núñez ingresó al terreno de juego, y se convirtió en el talismán del equipo de Jurgen Klopp, anotando el empate 1-1, y dando la asistencia a Mohammed Salah para el 2-2 después de que sus rivales se hubieran ido en ventaja.

El delantero había tenido varias chances en sus primeros minutos en cancha, con un remate desviado, y otra jugada que no logró embocar tras un robo del Liverpool cerca al área rival.

Sin embargo, Núñez siguió insistiendo y anotó un sublime gol de taco para el 1-1.

Goleador y asistidor

Tras el empate del Liverpool, el Fulham volvió a irse en ventaja mediante un penal cometido por Virgil Van Dijk que terminó convirtiendo Alexander Mitrovic. Pocos minutos después del tanto, el equipo de Jurgen Klopp logró igualar el marcador.

El lateral Trent Alexander-Arnold lanzó un balón a espaldas de la defensa rival, el cual fue controlado por Mohammed Salah, quien iba acompañado del uruguayo. El delantero suramericano dio un sutil toque para el popular 'pase de la muerte' para que el egipcio convirtiera el gol del empate.

Núñez logró de esta forma mantener el buen nivel que mostró en el Community Shield contra el Manchester City, donde anotó el 3-1 definitivo para quedarse con el primer título de la temporada.