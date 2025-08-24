¡Orgullo colombiano! David Alonso logró su primera victoria épica en Moto2 en el Gran Premio de Hungría

El mundo del motociclismo colombiano está de fiesta. En una jornada que quedará grabada en la historia del deporte nacional, el colombiano David Alonso ganó su primera carrera de Moto2, al imponerse en el Gran Premio de Hungría, disputado en el circuito de Balaton Park.

El joven piloto, considerado una de las promesas más brillantes de la categoría, no solo se llevó la victoria, sino que lo hizo en una actuación magistral, remontando posiciones y demostrando una estrategia impecable en las vueltas finales.

El triunfo de David Alonso es un hito sin precedentes para Colombia, que celebra la llegada de una nueva estrella al podio del motociclismo mundial.

David Alonso, la nueva estrella del motociclismo en Colombia



La carrera, que se preveía como un duelo entre el líder del mundial, Manuel González, y su principal rival, Diogo Moreira, tomó un giro inesperado en las últimas vueltas. Alonso, quien había tenido una salida poco favorable, comenzó a escalar posiciones con una determinación impresionante.

Su manejo de los neumáticos, superior al de sus contrincantes, le permitió mantener el ritmo y acercarse a la punta cuando los demás competidores ya mostraban signos de desgaste.

Remontada épica y un final de infarto para David Alonso

El momento decisivo llegó en el tramo final de la carrera. Con una audacia que sorprendió a propios y extraños, el colombiano ejecutó un adelantamiento en la curva uno, dejando atrás a Moreira y posicionándose en el segundo lugar.

A partir de ese momento, se lanzó a la caza de Manuel González, logrando rebasarlo en la última vuelta para cruzar la meta en primer lugar.

La victoria no fue solo un triunfo personal, sino un mensaje claro de que está listo para competir con los mejores de la categoría.

Este logro histórico para el deporte colombiano demuestra el potencial de David Alonso, cuyo talento y disciplina lo han llevado a conseguir la tan anhelada primera victoria en Moto2.

El joven piloto ha demostrado que tiene todo para ser una de las grandes figuras del futuro, y su triunfo en Balaton Park es un aviso de lo que está por venir.