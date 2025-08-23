CANAL RCN
Vuelta a España 2025: así quedaron los colombianos en la etapa 1 y en la clasificación general

¿Cómo van los siete ciclistas colombianos en la Vuelta a España 2025? Descubra los detalles exactos.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
11:59 a. m.
La Vuelta a España 2025 inició este 23 de agosto de 2025 con la participación de siete pedalistas colombianos que tienen el objetivo de ser protagonistas.

El primer recorrido fue de 186.1 kilómetros, en un terreno llano, y se llevó a cabo entre Torino y Novara, pasando únicamente por un puerto de tercera categoría.

En esta etapa el ganador fue el belga Jasper Philipsen, con un tiempo exacto de cuatro horas, nueve minutos y doce segundos. Por lo tanto, por ahora, también está ocupado el primer lugar de la clasificación general.

Mientras tanto, los sudamericanos Orluis Alberto Aular, de Venezuela, y Guillermo Thomas Silva, de Uruguay, fueron protagonistas al cruzar la meta en el tercer y octavo lugar.

Pero, ¿en qué posiciones quedaron los ciclistas colombianos y qué lugares están ocupando en la clasificación general? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así van los colombianos en la Vuelta a España 2025 tras la etapa 1

En la primera etapa de la Vuelta a España 2025, el mejor ciclista colombiano fue Santiago Buitrago, que quedó en la posición 28.

Posteriormente, Juan Martínez llegó en el puesto 60, Esteban Chaves en el 63, Sergio Higuita en el 117, Brandon Rivera en el 129, Egan Bernal en el 132 y Harold Tejada en el 147.

Ante ese panorama, nuestros pedalistas están así en la clasificación general de la Vuelta a España 2025:

30. Santiago Buitrago (10'').

62. Juan Martínez (10'').

65. Esteban Chaves (10'').

119. Sergio Higuita (10'').

131. Brandon Rivera (10'').

134. Egan Bernal (10'').

149. Harold Tejada (10'').

Egan Bernal quiere ser protagonista en la Vuelta a España 2025

Egan Bernal, uno de los ciclistas más importantes de Colombia, tiene aspiraciones muy altas para la Vuelta a España 2025.

En las últimas entrevistas, el zipaquereño ha reconocido que se siente en muy buena forma y que considera que puede pelear día a día para posicionarse como uno de los candidatos.

 

