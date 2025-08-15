CANAL RCN
Deportes

¿Qué dijo David González de Neyser Villarreal vistiendo la camiseta del América de Cali?

El entrenador antioqueño David González se pronunció sobre la gran polémica que se formó alrededor de Neyser Villarreal.

David González
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
03:39 p. m.
El ambiente en Millonarios sigue cargado de tensión y ahora suma un nuevo capítulo. Este viernes 15 de agosto, en la rueda de prensa previa al duelo del domingo contra Deportes Tolima, el técnico David González fue consultado por las actitudes extradeportivas de algunos de sus futbolistas más jóvenes, entre ellos Beckham Castro, Neyser Villarreal y Edwin Mosquera. La sorpresa del entrenador fue evidente: no tenía conocimiento de lo sucedido.

“No tengo conocimiento de estos hechos”

Al ser preguntado por los comportamientos que han circulado en redes sociales —desde fotografías en discotecas hasta gestos que generaron malestar en la hinchada—, González respondió con total franqueza: “No tengo conocimiento de estos hechos. Cuando los resultados no son los mejores, todo este tipo de situaciones, que primero son inaceptables en eso soy claro, pero obviamente se genera mucho más ruido. Lo manejaremos en la interna del grupo y del club como se debe”.

Sus palabras dejaron claro que, aunque desconoce los detalles de cada incidente, el técnico antioqueño considera inaceptable cualquier acto que afecte la imagen de Millonarios y confirmó que el asunto será tratado de manera interna para evitar que siga escalando.

Un momento deportivo delicado

La situación llega en un contexto complejo para el club bogotano, que atraviesa una racha negativa en la Liga BetPlay. La hinchada ha mostrado su descontento, especialmente después de los recientes escándalos protagonizados por jugadores jóvenes que no han logrado consolidarse en el primer equipo.

González, enfocado en recomponer el rumbo deportivo, aseguró que la disciplina y el compromiso serán aspectos revisados a fondo. El próximo duelo ante Tolima será una prueba no solo para el rendimiento futbolístico, sino también para medir la capacidad del cuerpo técnico de manejar situaciones que afectan la armonía del vestuario.

