¿Millonarios contratará un nuevo jugador tras la grave lesión de Andrés Llinás? Esto se conoció

Millonarios no se encuentra pasando por un buen momento en el inicio de la Liga BetPlay II 2025. La razón es que no ha podido ganar en sus primeros cuatro partidos, está último en la tabla de posiciones y Andrés Llinás, uno de sus referentes, se fracturó el cuello de su pie izquierdo.

Además, Helibelton Palacios, su lateral derecho titular, terminó con molestias musculares tras el encuentro vs. Deportivo Cali, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y se perdería por lo menos el próximo partido vs. Deportes Tolima, en Ibagué.

En medio de esa realidad, ha surgido la duda de si Millonarios incorporará un nuevo jugador cuando se abra la ventana para fichar a jugadores libres y el club ya entregó una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

¿Millonarios se reforzará con un nuevo jugador cuando se abra la ventana para fichar con jugadores libres?

En las últimas horas, Guillermo Arango, el periodista de Win Sports que siempre tiene información de primera mano de Millonarios, reveló que desde el club le dijeron que no harán más contrataciones, a pesar de la grave lesión de Andrés Llinás.

"La decisión del club es no contratar a ningún jugador adicional tras la lesión de Andrés Llinás. Esto ante la especulación de traer a otro defensor central", comenzó enfatizando el periodista Guillermo Arango, en el programa Planeta Fútbol.

"El club le va a apostar a Alex Moreno Paz, que regresaría tras un año sin jugar tras sufrir una grave lesión. Él ya viene entrenando con normalidad, pero el titular sería Sergio Mosquera", agregó.

¿Cuál es la razón por la que Millonarios no contratará más jugadores para la Liga BetPlay II 2025?

De acuerdo con lo que explicó Guillermo Arango, en Millonarios creen que los jugadores libres no vienen con ritmo de competencia y, por lo tanto, la prioridad sería fortalecer el plantel que ya está conformado.

La próxima salida de Millonarios en la Liga BetPlay II 2025 será el domingo 17 de agosto, a las 6:10 de la tarde, en el estadio Manuel Murillo Toro.