David González estalló y rompió el silencio sobre la suplencia de Falcao en duelo con Tolima

El nombre de Radamel Falcao ha sido tendencia durante las últimas horas luego de romper el silencio tras la polémica que hubo con el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa.

Tras la victoria ante Deportes Tolima, el referente aseguró que "ha sido una semana difícil para mí, para mi familia, ha sido una semana de reflexión, de meditar la situación y va a seguir siendo así los próximos días".

Luego de ello, se empezó a especular sobre el futuro de Falcao en Millonarios y más aún, por su ausencia en el once inicial para el duelo con Tolima de este domingo.

David González rompió el silencio sobre Falcao

Ante los rumores sobre el Tigre, el entrenador del club bogotano, David González, fue consultado por la ausencia del delantero y allí rompió el silencio.

De entrada, el estratega contó que "no es rotación", el tema del delantero. "No había que rotar ni que cuidar. Eso fue lo que hicimos. Para uno blindarse es porque algo está afectando y no es necesario, eso”, completó.

Y agregó: "Sabemos cómo son las cosas, nuestra convivencia, en ningún momento puede que no se tome bien lo que digo, pero yo no veo ni leo ni oigo y a veces me entero porque me cuentan. Yo creo que ese es el mensaje, que estamos en un club grande, cuando ante un resultado difícil siempre habrá que poner el pecho”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios por liga?

Millonarios jugará el miércoles a las 7: 30 p.m. ante Once Caldas en el Palogrande de Manizales en el marco de la primera ronda de la Copa sudamericana a partido único.

En cuanto a la liga colombiana, el cuadro embajador se medirá el próximo domingo con Junior en el Metropolitano de Barranquilla desde las 5:30 de la tarde.