Gustavo Serpa habló en privado con Falcao y reveló detalles de su conversación

Millonarios está inmerso en una gran controversia durante las últimas horas debido a unas declaraciones del máximo accionista del club, Gustavo Serpa, en medio de la asamblea anual de socios, en la que señaló que él es responsable de ciertas cosas en la institución, pero que los jugadores también tienen que hacerse cargo de sus actuaciones.

“Usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo (en Pasto) o nosotros somos responsables de armar una nómina que quede primero en la reclasificación. De eso sí somos responsables, de ser competitivos”, fueron las palabras del dueño de la institución bogotana.

Serpa respondió esto ante un señalamiento por parte de un hincha accionista que le preguntó si la directiva no quería salir campeón cada año, pues los refuerzos no se veían como los aficionados quisieran.

Gustavo Serpa habló con Falcao sobre sus palabras

De esta manera, y ante el fuerte ruido que se formó debido a las palabras de Serpa, el mismo directivo de Millonarios habló este viernes 28 de febrero y confesó que llamó personalmente a Falcao para explicarle la situación y el futbolista recibió muy bien la información.

“Cuando me di cuenta de que estaban tomando esto para generar una animadversión y para romper la unidad del club, y atacarme a mí, hablé con Falcao y le dije, ‘se presentó este escenario, hice un comentario a este respecto, tú sabes cómo es esto y él me dijo ‘no te preocupes’. Le dije, ‘voy a salir a aclarar estas cosas mañana temprano, porque es lo que me corresponde’. Tanto él como nuestros jugadores saben el aprecio que yo tengo por ellos. En ese contexto privado estaba tratando a la nómina a mis jugadores y estaba haciendo referencia a la calidad de jugadores que tenemos, me referí a Montero, a Falcao, a Vargas, a Leo, nosotros tenemos los mejores y ese era el contexto”, dijo inicialmente el directivo en entrevista con Caracol Radio.

“Falcao para esta institución significa muchísimo, estamos orgullosos y felices que esté con nosotros. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco para que su permanencia en Colombia no solo sea favorable, sino para que esté acá y no se me puede acusar que estoy entonces cargando contra Falcao porque estaba haciendo una referencia de hasta dónde va la responsabilidad de los dirigentes. Y puse un ejemplo que qué tenía que ver yo con que el resultado no se había dado en el último partido y sigo creyendo en eso, no culpando a nadie, sino refriéndome a que la gestión de los dirigentes llega hasta cierto punto. Armamos una nómina altamente competitiva, pero el fútbol tiene azar, como el palo o el gol anterior ante Nacional, hubiéramos podido liquidarlo y ser campeones. Lo último que estaba haciendo era, ni mucho menos, culpando a Falcao de nada, es una interpretación sesgada y que no corresponde a lo que estaba explicando”, agregó.

Millonarios jugará este domingo 2 de marzo en el Nemesio Camacho el Campín a partir de las 5:30 p.m. frente a Deportes Tolima, en la previa de lo que será el importantísimo encuentro con Once Caldas por un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.