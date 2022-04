¡Sonríe Guimaraes! El refuerzo de lujo que recuperó América de Cali

Prácticamente, América de Cali no tiene margen de error si quiere clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2022-1. A falta de cuatro partidos para que culmine la fase del todos contra todos, está en el puesto 14 de la tabla con 19 puntos, a cinco del octavo lugar, que por ahora es Atlético Bucaramanga, con 24 unidades.

Le puede interesar: Futbolistas de la Selección Colombia y el FPC exigen ayuda para 'Manga' Escobar

La tiene cuesta arriba Alexandre Guimaraes para cumplir el primer objetivo en su regreso al cuadro 'escarlata', pero para poder lograrlo, contará con un jugador al que la hinchada ha estado esperando ver desde hace casi un año.

A mediados de junio de 2021, David Lemos fue confirmado como refuerzo de América de Cali tras tener una destacada trayectoria en Once Caldas, pero dos semanas después, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda durante un entrenamiento y no pudo debutar esa temporada.

Tras mucho tiempo adelantando la recuperación de la delicada lesión, Lemos por fin pudo hacer su estreno con la camiseta roja en el último partido de Liga BetPlay, precisamente en el clásico vallecaucano frente a Deportivo Cali. El atacante de 26 años entró al minuto 89 en lugar del argentino Alejandro Quintana.

Lemos y su emoción por debutar en América de Cali

En rueda de prensa, el jugador nacido en Putumayo no ocultó toda su emoción por volver a juagar de manera oficial, pero también habló del temor natural que se crea en los deportistas tras superar una lesión de gravedad.

“Estoy en un momento dónde disfruto todo, de a poco volviendo y agradecido con el profe por los minutos que me ha dado. El tema del temor siempre lo he sabido manejar no tengo problema con eso. Hay que estar muy tranquilo con eso", afirmó.

David Lemos llegó el año pasado a América de Cali con la carta de goleador y jugador diferente que fue en Once Caldas, por eso, ahora bajo la batuta de Guimaraes, se espera que pueda revalidar tal rótulo y marcar la diferencia en el equipo, y para ello, tendrá como socio en ataque a Adrián Ramos.

"Para mí es un honor entrar a la cancha con la camiseta de América y poder jugar al lado de Adrián Ramos, para mí es un sueño (...) Yo tengo que aprovechar mis fortalezas, que es el gol, es lo que me ha caracterizado en mi carrera. Aprovechar los espacios que dejen o que cree Adrián. Ir ganando la velocidad y aportar con goles. Goles es lo que siempre he prometido y a eso he venido", sentenció el delantero.

Lemos seguramente tendrá minutos este fin de semana, cuando América visite este domingo a Jaguares en Córdoba, en donde tendrá la obligación de ganar para seguir en carrera por la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.