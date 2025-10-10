CANAL RCN
Deportes

Millonarios anunció gran noticia de cara a últimos juegos del todos contra todos

Millonarios necesita seguir sumando de a tres para lograr la clasificación y este viernes anunció el regreso oficial de Macalister Silva.

Macalister Silva
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
04:42 p. m.
El hincha de Millonarios FC recibió este viernes 10 de octubre una noticia que llenó de esperanza al entorno azul: el regreso oficial del capitán y referente David Macalister Silva. Después de ocho meses de ausencia por una compleja lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas, el volante bogotano volvió a entrenar a la par del grupo y podría ser convocado para el próximo compromiso ante Deportivo Pereira, programado para mediados de la próxima semana.

La institución capitalina lo anunció a través de sus redes sociales con un mensaje que ilusionó a toda la afición: “El capitán ha vuelto. David M. Silva se reintegró completamente al grupo y ya realizó trabajo de campo”. La publicación estuvo acompañada de una fotografía del jugador en la práctica, lo que desató una ola de comentarios de apoyo y alegría de los seguidores embajadores.

El regreso de Macalister llega en un momento crucial, ya que Millonarios se encuentra fuera del grupo de los ocho en la Liga BetPlay 2025-II y necesita sumar puntos de manera urgente para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares.

Un líder que aporta dentro y fuera de la cancha

Silva, de 38 años, no solo es uno de los futbolistas más emblemáticos del club, sino también un líder indiscutido dentro del vestuario. Su ausencia se sintió profundamente durante los últimos meses, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Su visión de juego, capacidad de liderazgo y compromiso con la camiseta azul lo han convertido en un símbolo de la institución.

Durante su recuperación, el capitán se mantuvo cercano al grupo, acompañando en los entrenamientos y alentando desde la tribuna, mostrando su compromiso inquebrantable con el equipo de sus amores.

Millonarios busca resurgir en la recta final del torneo

Con el regreso de su capitán, Millonarios espera encontrar ese impulso anímico que necesita para retomar el rumbo y volver a la senda de la victoria. El técnico Hernán Torres contará nuevamente con uno de sus jugadores más determinantes, lo que sin duda refuerza la esperanza de los hinchas en una remontada en la tabla de posiciones.

El próximo encuentro ante Pereira será una prueba importante para medir el estado físico y futbolístico de Silva, quien, tras meses de esfuerzo y disciplina, está listo para volver a vestir la camiseta azul dentro del campo y liderar a Millonarios en el tramo decisivo de la temporada.

