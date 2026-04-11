Así reaccionaron James, Falcao y Luis Díaz al retiro de David Ospina

El retiro oficial de David Ospina provocó una ola de mensajes de despedida en el fútbol colombiano. James Rodríguez, Falcao García, Luis Díaz y Camilo Vargas recordaron al histórico arquero con palabras de admiración, gratitud y amistad.

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Después de más de dos décadas como profesional, el guardameta antioqueño cierra una carrera que lo llevó a defender la camiseta de Atlético Nacional, jugar en importantes clubes de Europa y Arabia Saudita y convertirse en uno de los referentes de la Selección Colombia.

Su anuncio no pasó inadvertido entre quienes compartieron con él concentraciones, partidos y grandes momentos con la Tricolor. Las redes sociales se llenaron de mensajes que destacaron no solamente sus condiciones bajo los tres palos, sino también su calidad humana y liderazgo.

¿Qué dijeron James Rodríguez y Falcao sobre David Ospina?

Uno de los mensajes más emotivos fue el de James Rodríguez, quien recordó la estrecha relación que construyó con el arquero durante los años que compartieron en la Selección Colombia.

“¡Eres un grande el número 1!”, escribió el volante, antes de agradecerle por las alegrías y por una carrera que calificó como ejemplar. También recordó las batallas, risas y momentos difíciles que vivieron juntos, y le deseó lo mejor en esta nueva etapa.

Por su parte, Radamel Falcao García publicó un mensaje breve, pero cargado de afecto. “Querido amigo, ha sido un honor compartir contigo parte de este viaje… Te deseo lo mejor en lo que viene para tu vida. Abrazo grande”, expresó el delantero.

¿Qué mensaje le enviaron Luis Díaz y Camilo Vargas?

Luis Díaz también se sumó a los homenajes y destacó la oportunidad de haber compartido camerino con Ospina. El atacante del Bayern Múnich resaltó que, más allá de ser un gran arquero, David es una persona increíble y un ejemplo para quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Camilo Vargas, quien compartió con Ospina la portería de la Selección Colombia y asumió el protagonismo bajo los tres palos en los últimos años, también le dedicó unas palabras especiales.

“Existen jugadores que hacen historia. Pero tú dejaste huella en cada corazón de las personas que te conocen”, escribió el guardameta.

El retiro de Ospina marca el final de una trayectoria de 21 años, con 131 partidos disputados con la Selección Colombia y participaciones en los Mundiales de 2014, 2018 y 2026. Su último partido profesional fue con Atlético Nacional, el 23 de mayo de este año.

Ahora, el fútbol colombiano despide a uno de sus referentes bajo los tres palos. Sus compañeros ya comenzaron a dejarle mensajes que reflejan el lugar que se ganó dentro y fuera de la cancha.