¿Cuándo se jugarían los cuadrangulares de la Liga BetPlay? Este sería el calendario

La Liga BetPlay II-2026 se acerca a su recta final y ya circula un calendario tentativo para los cuadrangulares semifinales y la gran final, que se disputaría a ida y vuelta en diciembre. Mientras Atlético Nacional, América, Deportivo Cali, Bucaramanga y Santa Fe tienen asegurado su lugar, otros clubes pelean por los cupos restantes.

¿Cuándo comenzarían los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

La fase de todos contra todos entra en su recta definitiva. Tras la fecha 17, disputada parcialmente, Atlético Nacional lidera la tabla con 36 puntos, seguido por América de Cali, con 34, y Deportivo Cali, con 33.

En el grupo de los ocho también aparecen Atlético Bucaramanga y Santa Fe, que ya aseguraron su clasificación. Millonarios, Independiente Medellín, Águilas Doradas, Once Caldas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo mantienen opciones de avanzar, en una disputa que todavía tiene cuentas pendientes.

La fecha 19 está proyectada para el jueves 12 de noviembre. Después de esa jornada se conocerán los ocho equipos clasificados y se podrá realizar el sorteo de los grupos.

De acuerdo con el calendario tentativo que circula, las seis jornadas de los cuadrangulares se disputarían en estas fechas:

Primera fecha: 20 de noviembre.

Segunda fecha: 23 de noviembre.

Tercera fecha: 26 de noviembre.

Cuarta fecha: 29 de noviembre.

Quinta fecha: 2 de diciembre.

Sexta fecha: 8 o 9 de diciembre.

Cabe la pena resaltar que estas fechas aún están sujetas a modificaciones y deberán ser confirmadas por la Dimayor.

¿Cuándo se jugaría la final de la Liga BetPlay 2026-II?

El calendario tentativo contempla que la final del segundo semestre se dispute en dos partidos, uno de ida y otro de vuelta. El primer encuentro sería el 12 de diciembre, mientras que el compromiso definitivo estaría programado para el 16 de diciembre.

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De esta manera, el campeón de la Liga BetPlay 2026-II se conocería a mediados de diciembre, en una recta final que tendrá poco margen entre las jornadas de los cuadrangulares y los partidos por el título.

El reglamento establece que los ocho clasificados se distribuirán en dos grupos de cuatro equipos, mediante sorteo. Los ganadores de cada cuadrangular avanzarán a la final. Además, los dos primeros de la fase regular tendrán la ventaja deportiva en caso de empate en puntos durante esta instancia.

Por ahora, los aficionados deberán estar atentos a los anuncios oficiales. La lucha por los últimos lugares entre los ocho sigue abierta y cualquier cambio en el calendario podría modificar la programación de la fase definitiva.