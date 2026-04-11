Rafael Nadal se une al Real Madrid: este será su nuevo cargo

Rafael Nadal, uno de los deportistas más importantes y exitosos de la historia, asumirá un nuevo reto en el ámbito del deporte junto con una institución líder en el fútbol mundial; Real Madrid ha confirmado a través de un comunicado oficial que el tenista español hará parte del club como miembro de la Junta Directiva.

En su comunicado, el Real Madrid destaca a Nadal como un deportista talentoso, con espíritu de superación, capacidad de sacrificio, competitividad, humildad, respeto a los rivales y compromiso solidario y afirma que esos valores son los que representan la identidad del club.

Rafael Nadal hará parte de la Junta Directiva de Real Madrid

Siendo el socio número 67.778, ‘Rafa’ Nadal será nombrado nuevo miembro de la Junta Directiva del Real Madrid C.F después de que la misma se reuniera el miércoles 4 de noviembre para someter a una Asamblea General de Socios Compromisarios y confirmar la ratificación de su nombramiento.

“Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva”, expresó el club español en su comunicado.

De esta forma, Nadal como socio de honor y leyenda del deporte español, participará de las decisiones del futuro del club.

Palmarés de ‘Rafa’ Nadal en el tenis profesional

El club ‘merengue’ también destacó los 92 títulos individuales del tenista ‘manacorí’, que incluyen 22 Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas, 5 Copa Davis y #1 del ranking mundial durante varias semanas, y que más allá de los títulos, confían en que sus valores, su experiencia y su relevancia a nivel mundial, serán vitales para las contribuciones que le dará al Real Madrid.