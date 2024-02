Regresa 383 días después: David Ospina será titular contra Inter Miami

Este jueves, Riad se paralizará para ver un partido electrizante que, a pesar de no contar con la presencia esperada de Cristiano Ronaldo, acaparará la atención del mundo entero: el amistoso entre Al-Nassr e Inter Miami, en el que se suponía iba a ser el reencuentro entre el astro portugués y Lionel Messi.

Cristiano arrastra una lesión desde la semana pasada y que obligó al equipo cancelar su gira de amistosos en China debido a compromisos comerciales y de mercadeo. Los esfuerzos del cuerpo médico del club se centraron en recuperar al jugador para este partido por la importancia que suponía volverse a enfrentar en un terreno de juego con Messi, pero no fue posible y según algunas versiones, estará varias semanas más por fuera de las canchas.

Pero otro regreso esperado que sí se dará en Al-Nassr será el de David Ospina. El arquero colombiano volverá a ser titular con su equipo 383 días después, cuando jugó su último partido oficial antes de sufrir una delicada fractura de codo que lo alejó por varios meses de las canchas. Aunque se recuperó hace un buen tiempo, no pudo jugar al no ser inscrito por el club para la liga de Arabia Saudita.

El martes, Al-Nassr ya le había dado la bienvenida de vuelta a Ospina con una sentida publicación en redes sociales, pero la noticia de su regreso se confirmó hace minutos luego de que se anunciara su titularidad para el partido amistoso contra Inter Miami que comenzará a la 1:00 p.m. (hora colombiana).

Esta es una gran noticia para David Ospina, quien ante la incertidumbre de si sería importante o no esta temporada en Arabia, tuvo conversaciones con Atlético Nacional y Millonarios para regresar al fútbol colombiano. Su contrato con el actual equipo vence en junio, por lo que buscó una salida anticipada, pero no fue posible.

En Arabia Saudita había muchísima expectativa por ver una reedición del duelo de que paralizó al fútbol el año pasado entre Cristiano Ronaldo y Messi, pero los aficionados quedaron con los 'crespos hechos' y no verán a ninguno de los dos astros. A la conocida baja del 'bicho', se le sumó la del crack argentino, que no fue incluido ni siquiera en el banco de suplentes por precaución al haber terminado con molestias musculares tras el partido amistoso contra Al-Hilal el domingo.

