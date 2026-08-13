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La historia del jugador de América de Cali que también vivió los terremotos en Venezuela

Edson Tortolero, jugador venezolano que reforzó al América de Cali esta temporada, viene de vivir momentos de angustia en su país.

Edson Tortolero terremotos en Venezuela
FOTO: Edson Tortolero - IG

Ángel Ballén

agosto 13 de 2026
02:37 p. m.
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Iván Vélez, gerente deportivo de América de Cali, habló en Win Sports sobre el panorama que hay en el interior del equipo luego del terremoto de este lunes 10 de agosto que dejó varias regiones afectadas, incluyendo varios municipios del Valle del Cauca.

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El exjugador explicó que entre los jugadores, cuerpo técnico, directivas y colaboradores de la institución, no se registraron víctimas mortales, aunque sí detalló que varias de ellos terminaron heridos o con problemas de infraestructura en sus viviendas, revelando el alcance de la emergencia.

Edson Tortolero vivió la tragedia de cerca

Vélez detalló la situación específica de Edson Tortolero, jugador venezolano que se unió a las filas de América para este semestre y quien tuvo que vivir la tragedia que golpeó a Venezuela tras los dos terremotos del pasado 24 de junio.

Tortolero se unió a las labores de rescate en su momento y estuvo acompañando a su compañero de equipo, Lucas Trejo, quien perdió a su esposa y sus dos hijos tras quedar atrapados varios días bajo los escombros.

Según el gerente americano, el extremo se encuentra muy afectado por el terremoto en Colombia. "Hay un caso muy particular que es Edson Tortolero, viene de vivir una situación muy difícil en Venezuela. Él es muy amigo del jugador argentino que perdió su familia y justamente cuando llegó, en medio de la empatía, nos contó lo que vivió, que ayudó a sacar a la familia que estaban lastimosamente fallecidos".

Ahorita volver a vivir esta situación para él no ha sido nada fácil. Su esposa está todavía lejos porque está embarazada a pocos días de dar a luz. Que esté lejos de su casa y su familia no es fácil. Hemos tratado de estar muy pendientes de él y darle el apoyo que necesita.

Camilo Pinilla, sicólogo deportivo del América, informó a Win Sports que el jugador tiene un trauma tras la situación, por lo que el club está haciendo un acompañamiento especial.

Otros jugadores y colaboradores afectados en América de Cali

En la misma entrevista, Vélez detalló que varios jugadores sufrieron afectaciones. Señaló que Yhormar Hurtado tuvo que saltar desde un segundo piso para ponerse a salvo, sumado a problemas para Dany Rosero y el ecuatoriano Daniel Valencia.

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En cuanto al cuerpo técnico, explicó que el Asistente Técnico, Alex Escobar tuvo inconvenientes, así como el entrenador de arqueros, Ricardo Andrade, quien reveló en sus historias de Instagram que lastimosamente tuvo que ver a una de sus vecinas fallecidas.

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