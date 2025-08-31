CANAL RCN
Con exótica pinta, así llegó Dayro Moreno a la concentración de la Selección Colombia tras ser convocado

El delantero arribó este domingo a Barranquilla con una pinta muy particular que desató los comentarios en redes.

Dayro llegada a la concentración
Foto: FCF

agosto 31 de 2025
03:55 p. m.
La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia para los duelos de eliminatorias sudamericanas ha dejado un sinnúmero de reacciones, memes y hasta palabras de referentes.

Próximo a cumplir 40 años, el delantero se ganó la confianza del técnico Néstor Lorenzo por sus goles en liga y Copa Sudamericana con el Once Caldas de Manizales.

Ahora, pensando en el duelo ante Bolivia del próximo jueves, y el de Venezuela para el martes 9 de septiembre, Dayro ha sido uno de los primeros en unirse a la concentración, lugar donde volvió a llamar la atención por su exótica pinta, o como se dice popularmente 'outfit'.

La exótica pinta con la que llegó Dayro a la Selección Colombia

En redes sociales quedó registrada la tremenda pinta con la que llegó el delantero del Once Caldas para unirse a la concentración de la tricolor en Barranquilla.

Por supuesto, los comentarios sobre su look se hicieron sentir en redes sociales. Muchos aplauden al delantero por lo hecho durante los últimos meses y aprobaron su llamado.

"Critican la convocatoria de Dayro, pero cuando haga 3 goles los ves celebrando y queriendo llorar. Respeto con el Goleador histórico del Futbol Colombiano", fue uno de los comentarios.

¿Cuántos goles ha marcado Dayro en este 2025?

El delantero Dayro Moreno continúa demostrando su vigencia y olfato goleador. Con 23 anotaciones en lo que va del 2025, el atacante del Once Caldas se ha consolidado como uno de los máximos artilleros del año, superando a jóvenes promesas y a consagrados a nivel continental.

Su impresionante cifra goleadora se distribuye en varias competiciones, destacándose sus 10 goles en la Liga DIMAYOR I y, especialmente, sus 8 tantos en la Copa Sudamericana, torneo en el que es el actual máximo goleador. Este rendimiento no solo lo ha posicionado como figura clave para su equipo, sino que también ha sido determinante para su reciente llamado a la Selección Colombia.

Con su racha goleadora, Dayro Moreno no solo reafirma su lugar en la historia del fútbol colombiano, sino que también se proyecta como una pieza fundamental para los desafíos de su club y la selección nacional en lo que resta del año.

