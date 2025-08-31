CANAL RCN
La decisión de Once Caldas con Dayro Moreno tras su convocatoria: la Selección Colombia ya hizo el anuncio

Hay anuncio oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre la convocatoria de Dayro Moreno para los próximos juegos de Eliminatorias.

FOTO: Once Caldas

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
01:34 p. m.
Dayro Moreno está de regreso en la Selección Colombia luego de 9 años. El delantero tolimense fue citado por el técnico Néstor Lorenzo para los partidos correspondientes a las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, donde el equipo buscar sellar su paso al Mundial.

Moreno, quien en cuestión de días estará cumpliendo 40 años, se ganó su convocatoria a punta de goles, siendo el máximo artillero de la actual edición de la Copa Sudamericana con 8 tantos, así como una gran cantidad de festejos en Liga BetPlay con Once Caldas.

Once Caldas y la decisión con Dayro Moreno

Desde Once Caldas festejaron el llamado del goleador a representar los colores de la Selección Colombia y ante esto, tomaron una decisión clave para que pueda cumplir con el compromiso ante la FCF sin ningún impedimento.

El equipo de Manizales no consideró a Dayro para el partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay donde estarán enfrentando a Independiente Santa Fe este lunes 1 de septiembre en el estadio 'El Campín' de Bogotá, permitiendo que viajara inmediatamente a unirse a la concentración en Barranquilla.

Dayro Moreno ya se unió a la Selección Colombia

A través de los medios oficiales de la Selección Colombia, se confirmó que Dayro Moreno llegó a la sede deportiva del combinado nacional en Barranquilla, siendo uno de los primeros en llegar, junto a Yerson Mosquera.

"Dayro Moreno, Dayro Moreno. El goleador ya está en Barranquilla", publicó la cuenta de X de la Selección junto a la fotografía del jugador, quien se alistó de gran manera para esta presentación con sus uñas pintadas con el 'tricolor'.

