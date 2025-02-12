Se hizo oficial: así quedó definido el camino de Dayro Moreno para el 2026

En medio de la reestructuración que adelanta Once Caldas para encarar la próxima temporada, el club confirmó que el goleador Dayro Moreno seguirá siendo la principal carta ofensiva del equipo en el 2026.

La decisión marca un punto clave en los planes de la institución, que busca estabilidad tras un cierre de año marcado por altibajos en las competencias nacionales e internacionales.

¿Qué jugadores continuarán acompañando a Dayro Moreno en Once Caldas?

La dirigencia del conjunto manizaleño anunció la renovación de varias piezas fundamentales que acompañarán el proceso del técnico de turno el próximo año.

Además de la continuidad del histórico atacante, el portero Joan Felipe Parra extendió su vínculo hasta 2028, mientras que los defensores Juan Felipe Castaño y Jeider Riquett también firmaron hasta 2026.

Estos movimientos evidencian la intención del club de mantener una columna vertebral sólida mientras se reorganiza el proyecto deportivo.

Aunque por ahora no se han oficializado contrataciones, la directiva dejó claro que la prioridad es conservar la base del plantel antes de definir los refuerzos que llegarán durante el mercado de fichajes.

¿Qué cambios afronta Once Caldas para la temporada 2026?

La permanencia de sus jugadores clave contrasta con las salidas registradas semanas atrás.

Cinco futbolistas abandonaron el equipo recientemente: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García y Juan Carlos Díaz.

A esto se suma la partida del mediocampista Mateo García, anunciada a comienzos de diciembre, en pleno proceso de evaluación del rendimiento del plantel.

Con este panorama, Once Caldas apunta a un 2026 construido desde la continuidad y la consolidación de su nómina, mientras avanza en el análisis de posibles incorporaciones.

El club espera que la permanencia de su máximo artillero sirva como impulso para los objetivos que vienen, luego de una campaña en la que no logró acceder a las finales de la Liga BetPlay, pero sí alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El mensaje del equipo, difundido en sus canales oficiales, reafirma la apuesta por la unión del grupo y la esperanza de una temporada más competitiva: la afición podrá seguir viendo a Dayro Moreno liderando el ataque del “blanco blanco” en el año que comienza.