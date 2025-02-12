Pablo Repetto lo confesó: la razón por la que aceptó dirigir a Santa Fe

Este martes 2 de diciembre, Pablo Repetto será presentado como nuevo director técnico del 'Cardenal', como reemplazo de Jorge Bava.

El entrenador uruguayo, antes de la presentación oficial, habló con Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores de Antena 2 y Win Sports. Allí confirmó que desde que salió de Atlético Nacional se quedó viviendo en la ciudad de Medellín, por lo que sigue de cerca el FPC.

Primeras palabras de Pablo Repetto como nuevo DT de Santa Fe

"Ya está todo acordado, estoy analizando dónde vivir estratégicamente, evaluando el mejor lugar para estar cerca del entrenamiento y mis chicos que van al colegio", inició el uruguayo.

Sobre su cercanía al FPC dijo que "uno siempre está atento a todo. He tenido posibilidad en otro lado y se hace énfasis en el equipo que hay la posibilidad. Ya lo había enfrentado en la época de Peirano, también lo seguí en el título con Bava. Tengo un conocimiento amplio del plantel".

¿Por qué aceptó la oferta de Santa Fe? "Se dio esto que me sedujo mucho por lo que es Santa Fe, por la charla que tuve con el presidente y tiene algo especial que es la Copa Libertadores. Eso seduce a cualquier entrenador y estoy muy contento de tomar este reto en mi carrera".

Recordó lo hecho en 2016 con Independiente del Valle: "A nivel de rsultados llegué a una final de Copa Libertadores con un equipo que no era muy conocido en ese momento. Lo mejor a nivel de resultados, fue ahí".

Finalizó confirmando la llegada de fichajes: " Hoy tengo una idea, pero no hay una definición 100% de cara al futuro. Hay jugadores de características dentro de mi idea de juego. Hay que ver contratos, se tomarán decisiones y refuerzos van a llegar porque cuando se juega Copa hay más exigencia".