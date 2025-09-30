CANAL RCN
Deportes

Dayro Moreno al borde del llanto por alarmante situación que se vive en Once Caldas

El delantero del equipo albo dio la cara ante el mal momento deportivo.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
11:47 a. m.
La eliminación del Once Caldas en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 a manos de Independiente del Valle, no solo truncó el sueño continental del "Blanco Blanco", sino que también llevó a su capitán y máximo referente, Dayro Moreno, a una profunda y dolorosa autocrítica pública, al borde del llanto.

El máximo goleador calificó el resultado como un "fracaso", una palabra que resonó con la dureza de un golpe en el Palogrande. La amargura es doble: primero, por haber dilapidado una ventaja de 0-2 obtenida en el partido de ida en Quito; segundo, por la forma en que el equipo sucumbió ante un Independiente del Valle que, sin brillar, supo neutralizar el ímpetu local y forzar la definición desde los doce pasos.

No obstante, días después de la debacle en el Palogrande, Dayro reapareció y puso la cara ante las duras críticas que ha recibido el plantel durante el último tiempo.

Este fue el mensaje de Dayro Moreno por preocupante panorama del Once Caldas

El delantero, quien habló hace varios días, pidió perdón al "hincha del Once Caldas. Sin palabras. La verdad, sin palabras, todo el mundo haciendo fuerza. Qué pena con toda la hinchada. Nosotros los jugadores y el cuerpo técnico les ofrecemos mil disculpas", expresó.

“La verdad vengo a poner la cara con todo respeto a los hinchas del Once Caldas y a todo Colombia. Gracias por el apoyo. Esto es fútbol y la historia sigue. Con el blanco vamos pa’lante”, agregó Dayro Moreno.

