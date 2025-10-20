Dayro Moreno rompió el silencio sobre su sorpresiva y polémica ausencia en Once Caldas

El delantero tolimense Dayro Moreno volvió a ser protagonista en el fútbol colombiano, esta vez fuera del terreno de juego. El goleador histórico del fútbol profesional colombiano decidió romper el silencio luego de no aparecer en la convocatoria del Once Caldas para el compromiso frente a Llaneros, encuentro que terminó con derrota para el conjunto manizaleño. La ausencia del delantero generó sorpresa entre los hinchas y encendió los rumores sobre un posible acto de indisciplina dentro del plantel.

De acuerdo con versiones cercanas al club, el técnico Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera habría decidido excluirlo del grupo como medida disciplinaria, tras un comportamiento que no habría sido el adecuado en los entrenamientos posteriores a la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana. No obstante, el jugador no tardó en responder públicamente para dejar clara su posición frente a la polémica.

“Jamás dejaré de luchar por estos colores”

Dayro utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo a la afición y a quienes lo han criticado por su ausencia. En un video publicado en sus cuentas oficiales, el atacante expresó: “A veces la gente se pone con maricadas. ¡Jamás dejaré de luchar por estos colores! Esta es y será siempre mi casa. Volveremos con toda mi gente y les aseguro que mejoraremos juntos”. Sus palabras, aunque breves, fueron interpretadas como una muestra de compromiso con el equipo y una respuesta contundente a las versiones sobre supuestos actos de indisciplina.

Futuro incierto en medio de la polémica

A pesar de su mensaje, el futuro de Dayro Moreno en Once Caldas es una incógnita. Su contrato está vigente, pero el distanciamiento con el cuerpo técnico parece evidente. El club aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación, mientras los hinchas se mantienen divididos: unos piden su regreso inmediato al campo y otros consideran que el ciclo del delantero debería llegar a su fin.

Lo cierto es que, una vez más, el nombre de Dayro vuelve a estar en el centro de la polémica en un momento clave para el equipo manizaleño, que lucha por un cupo en los cuadrangulares finales.