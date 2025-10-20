CANAL RCN
Deportes

Neyser Villarreal llegó a Bogotá y ya le hizo el primer desplante a Millonarios

Neyser Villarreal sigue haciéndole desplantes a Millonarios a pesar de tener contrato activo con el club.

Neyser
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
05:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El delantero Neyser Villarreal vuelve a protagonizar un capítulo de indisciplina que preocupa en Millonarios, a pesar de seguir vinculado contractualmente al club bogotano. En las últimas horas, se conoció que el jugador, figura destacada de la Selección Colombia sub-20 en el reciente Mundial de Chile, no se presentó a los entrenamientos programados para este lunes, incumpliendo con las disposiciones del cuerpo técnico.

El hecho genera desconcierto dentro de la institución, pues Villarreal debía reincorporarse a la disciplina albiazul tras el tercer lugar obtenido con el combinado nacional, en el que fue el máximo goleador del equipo. Sin embargo, su ausencia no pasó inadvertida, especialmente porque su compañero Carlos Sarabia, quien también participó en la cita mundialista, sí cumplió con el cronograma y se unió a los trabajos del grupo dirigido por Hernán Torres.

Cuánto cuesta Neyser Villarreal en el mercado y lo que se sabe sobre su futuro
RELACIONADO

Cuánto cuesta Neyser Villarreal en el mercado y lo que se sabe sobre su futuro

Este nuevo episodio vuelve a encender las alarmas en el club capitalino, donde ya existía malestar con el atacante por su comportamiento fuera del campo.

Un historial que complica su relación con la hinchada azul

No es la primera vez que Neyser Villarreal se ve envuelto en situaciones polémicas. Hace algunos meses, el delantero generó una fuerte reacción entre los hinchas de Millonarios al aparecer en redes sociales posando con la camiseta del América de Cali, uno de los máximos rivales del conjunto embajador. La imagen fue interpretada como una falta de respeto hacia la afición y deterioró aún más su relación con el entorno del club.

¡Neyser goleador! Colombia derrotó 3-2 a España por el Mundial Sub-20: rumbo a la semifinal
RELACIONADO

¡Neyser goleador! Colombia derrotó 3-2 a España por el Mundial Sub-20: rumbo a la semifinal

El caso de Villarreal, quien mostró un enorme potencial en la cita mundialista con Colombia, representa un nuevo llamado de atención sobre la importancia de la disciplina y el compromiso en el fútbol profesional. Si bien su talento es indiscutible, su futuro deportivo podría verse comprometido si no logra corregir su comportamiento dentro y fuera de la cancha.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Fútbol Profesional Colombiano

Confirman desde cuándo se implementarán los ascensos y descensos en la Primera C en Colombia

Edwin Cardona

¡Una vez más! Terrible codazo de Edwin Cardona que le costó una nueva tarjeta roja

Otras Noticias

Donald Trump

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Luego de haber realizado el primer ataque contra una embarcación en el Pacífico, la administración Trump dijo que es hora de perseguir a los cárteles por tierra.

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

La última vez que supieron algo de Samuel se encontraba en la ciudad de Foz de Iguazú, en las fronteras con Argentina y Paraguay.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025