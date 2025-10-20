Neyser Villarreal llegó a Bogotá y ya le hizo el primer desplante a Millonarios

El delantero Neyser Villarreal vuelve a protagonizar un capítulo de indisciplina que preocupa en Millonarios, a pesar de seguir vinculado contractualmente al club bogotano. En las últimas horas, se conoció que el jugador, figura destacada de la Selección Colombia sub-20 en el reciente Mundial de Chile, no se presentó a los entrenamientos programados para este lunes, incumpliendo con las disposiciones del cuerpo técnico.

El hecho genera desconcierto dentro de la institución, pues Villarreal debía reincorporarse a la disciplina albiazul tras el tercer lugar obtenido con el combinado nacional, en el que fue el máximo goleador del equipo. Sin embargo, su ausencia no pasó inadvertida, especialmente porque su compañero Carlos Sarabia, quien también participó en la cita mundialista, sí cumplió con el cronograma y se unió a los trabajos del grupo dirigido por Hernán Torres.

Este nuevo episodio vuelve a encender las alarmas en el club capitalino, donde ya existía malestar con el atacante por su comportamiento fuera del campo.

Un historial que complica su relación con la hinchada azul

No es la primera vez que Neyser Villarreal se ve envuelto en situaciones polémicas. Hace algunos meses, el delantero generó una fuerte reacción entre los hinchas de Millonarios al aparecer en redes sociales posando con la camiseta del América de Cali, uno de los máximos rivales del conjunto embajador. La imagen fue interpretada como una falta de respeto hacia la afición y deterioró aún más su relación con el entorno del club.

El caso de Villarreal, quien mostró un enorme potencial en la cita mundialista con Colombia, representa un nuevo llamado de atención sobre la importancia de la disciplina y el compromiso en el fútbol profesional. Si bien su talento es indiscutible, su futuro deportivo podría verse comprometido si no logra corregir su comportamiento dentro y fuera de la cancha.