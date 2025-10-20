CANAL RCN
El ‘Arriero’ Herrera confesó por qué borró a Dayro Moreno del Once Caldas

El entrenador Hernán Darío Herrera rompió el silencio sobre la ‘borrada’ de Dayro Moreno en Once Caldas.

El Once Caldas atraviesa un momento crucial en la Liga BetPlay, y justo cuando más necesitaba de su goleador histórico, Dayro Moreno, el delantero quedó fuera de la última convocatoria. La ausencia del artillero sorprendió a propios y extraños, especialmente por la situación apremiante del equipo, que lucha por meterse entre los ocho clasificados a los cuadrangulares finales.

Durante el duelo frente a Llaneros, compromiso que el cuadro de Manizales terminó perdiendo, el entrenador Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera fue consultado por la prensa sobre la decisión de no incluir a Moreno en la lista de viajeros. El técnico fue breve y contundente: “Es una decisión técnica”, afirmó ante los micrófonos de Win Sports, sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido.

Indisciplina, el motivo que habría desatado el conflicto

Pese al hermetismo del cuerpo técnico, distintas versiones señalan que la salida temporal del goleador se debería a nuevos actos de indisciplina dentro del plantel profesional. Todo habría comenzado tras la eliminación de Once Caldas en la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, un golpe deportivo que afectó al grupo y que habría desencadenado comportamientos fuera de lugar por parte del atacante.

Desde aquel partido internacional, Dayro Moreno no ha mostrado el mismo nivel que lo convirtió en referente del equipo durante el primer semestre. Su rendimiento ha disminuido notoriamente y, además, perdió la titularidad en los últimos compromisos de Liga, lo que alimenta los rumores de una ruptura en la relación con el cuerpo técnico.

El ‘Arriero’ busca blindar al grupo y mantener la calma

Ante esta situación, Herrera ha optado por proteger el ambiente interno del equipo y evitar que el tema Dayro se convierta en un distractor dentro del camerino. El estratega antioqueño sabe que su equipo necesita concentración total en las últimas jornadas del todos contra todos, donde cada punto será determinante.

Por ahora, el futuro de Dayro Moreno en el Once Caldas es incierto. Aunque su aporte goleador ha sido clave en la temporada, los problemas disciplinarios vuelven a poner en duda su continuidad. El club, que aún sueña con clasificar, deberá decidir si reincorpora al delantero en las próximas fechas o si le pone punto final a un ciclo lleno de altibajos, goles y polémicas.

