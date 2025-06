¿Por qué Falcao García no es titular en Millonarios a pesar de sus buenas actuaciones?

Millonarios sigue sin despegar en los cuadrangulares del fútbol colombiano y, aunque el empate 2-2 frente a Once Caldas dejó sensaciones encontradas, una de las mayores incógnitas del compromiso fue la ausencia de Radamel Falcao García en el once titular. El delantero samario, quien ingresó en el segundo tiempo y marcó uno de los tantos del conjunto ‘embajador’, volvió a ser suplente en un momento donde su aporte es más que necesario.

Pese a que el equipo rescató un punto en El Campín tras ir en desventaja, el ambiente no fue del todo positivo para los dirigidos por David González, que ven cómo el margen de error se reduce drásticamente en la lucha por llegar a la final. El técnico antioqueño, cuestionado por la gestión del tiempo de juego de Falcao, se refirió al tema en la rueda de prensa posterior al encuentro.

“Falca es nuestro jugador más importante y es titular”

González fue enfático al señalar que la suplencia de Falcao no responde a decisiones tácticas, sino a una razón médica. “La razón por la que Falcao no fue titular ni en Manizales ni hoy es para evitar un riesgo de lesión”, afirmó. Según el entrenador, el goleador sufrió fatiga después del compromiso ante Atlético Nacional y, aunque está recuperándose, no está todavía en plenitud de condiciones físicas.

“No es que hayamos preferido a otro jugador. Si yo dijera que Falcao se quedó afuera porque vi algo y quise arrancar con otro, me tendrían que empezar a tirar tomates”, añadió con un toque de humor, dejando claro que el delantero tiene un lugar asegurado en su proyecto deportivo.

Esperan contar con Falcao al 100% en el próximo partido

González también señaló que su decisión de incluir a Falcao en la segunda mitad ante Once Caldas fue una apuesta calculada. “Como lo dije en Manizales, el hecho de que Falcao jugara 45 minutos ya era un riesgo, un riesgo que tenemos que asumir por el resultado”, explicó.

El cuerpo técnico confía en que el ‘Tigre’ esté disponible al 100 % para el próximo compromiso, en el que Millonarios no puede permitirse dejar más puntos en el camino. Mientras tanto, la hinchada espera volver a ver desde el arranque al máximo referente del club, que ha respondido con goles cada vez que entra al terreno de juego.