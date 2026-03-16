Así le fue a James Rodríguez en su debut con Minnesota: calificación al colombiano

El mediocampista colombiano James Rodríguez tuvo su esperado estreno con Minnesota United FC en la Major League Soccer, aunque el debut no terminó de la manera soñada. El conjunto estadounidense sufrió una dura derrota por 6-0 frente a Vancouver Whitecaps FC, en un partido que dejó muchas dudas sobre el rendimiento colectivo del equipo.

El futbolista cucuteño ingresó en el compromiso y disputó 26 minutos, tiempo en el que intentó aportar claridad en la creación de juego en medio de un panorama complicado para su equipo. A pesar del resultado adverso, su presencia en el campo marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera dentro del fútbol norteamericano.

Según el portal especializado en estadísticas deportivas SofaScore, James obtuvo una calificación de 6.3 durante el tiempo que estuvo en acción, una puntuación que refleja un desempeño aceptable considerando el contexto del partido y la amplia diferencia en el marcador.

Participación en el juego y precisión en los pases

Desde su ingreso al terreno de juego, el colombiano intentó asumir responsabilidades en la construcción ofensiva. En los 26 minutos disputados, registró 23 pases acertados de 29 intentos, lo que representa una precisión del 79 %, un dato positivo para un mediocampista ofensivo cuya función principal es generar conexiones en ataque.

Además, logró completar 12 de 16 pases en campo rival, alcanzando una efectividad del 75 % en esa zona del campo, lo que demuestra que buscó asociarse con sus compañeros en sectores donde se pueden generar oportunidades de gol. En campo propio, su precisión fue aún mayor, con 11 de 13 pases completados (85 %), aportando seguridad en la circulación del balón.

En cuanto a su influencia directa en el ataque, el colombiano registró un pase clave, una acción que pudo haber terminado en una oportunidad clara para su equipo. También tuvo 0.07 asistencias esperadas (xA), un indicador estadístico que mide la probabilidad de que un pase termine en gol.

Intentos ofensivos y aporte en la creación

Otro aspecto relevante de su actuación fue su intención de generar juego por las bandas. James realizó tres centros, de los cuales uno llegó con precisión, intentando abrir espacios en la defensa rival mediante balones cruzados al área.

Asimismo, el mediocampista intentó dos balones largos, acertando uno. Este tipo de pase suele utilizarse para romper líneas defensivas o cambiar la orientación del ataque, una característica habitual en el estilo de juego del colombiano a lo largo de su carrera.

En términos generales, aunque el resultado final fue ampliamente desfavorable para Minnesota United, los números de James reflejan una participación correcta en la circulación del balón y en la generación de juego durante el tiempo que estuvo en el campo.

Su debut marca apenas el inicio de su proceso de adaptación al fútbol estadounidense, donde se espera que, con más minutos y continuidad, pueda convertirse en una de las piezas claves del equipo en la temporada.