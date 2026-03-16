Millonarios vs. Nacional: árbitros que impartirán justicia en el superclásico del FPC

El estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín será escenario este martes 17 de marzo de una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano entre Millonarios FC y Atlético Nacional, un partido que siempre despierta gran expectativa entre los aficionados y que, en esta ocasión, adquiere un valor especial por la situación deportiva del conjunto capitalino en la tabla de posiciones.

Más de 30.000 hinchas albiazules acompañarán al equipo en Bogotá con la ilusión de ver una victoria que le permita mantenerse en la pelea por ingresar al grupo de los ocho mejores del campeonato en la Categoría Primera A de Colombia. El compromiso llega en un momento determinante del torneo, en el que cada punto comienza a tener un peso considerable para los equipos que buscan asegurar su presencia en la fase final.

El encuentro, que promete intensidad y emociones por la histórica rivalidad entre ambos clubes, se disputará a partir de las 8:30 de la noche y contará con transmisión televisiva a través del canal deportivo Win Sports+.

Millonarios, con la obligación de sumar en casa

El conjunto embajador afronta este clásico con la presión de obtener un resultado positivo frente a su público. El equipo dirigido por Fabián Bustos sabe que un triunfo ante uno de sus rivales históricos no solo tendría impacto en la tabla, sino también en el aspecto anímico de la plantilla en la recta decisiva de la fase regular.

En este tipo de compromisos, el apoyo de la hinchada suele jugar un papel determinante. Se espera que las tribunas del Campín presenten un ambiente imponente, con una mayoría de seguidores azules alentando desde el primer minuto para impulsar al equipo en un partido que, más allá de los puntos, siempre tiene un significado especial por tratarse del clásico más tradicional del país.

Atlético Nacional, por su parte, también llega con la intención de sumar en una plaza históricamente complicada, lo que anticipa un duelo equilibrado y de alta exigencia para ambos conjuntos.

El equipo arbitral para el clásico

La Comisión Arbitral designó al juez quindiano Jhon Ospina como árbitro central del compromiso. Ospina tendrá la responsabilidad de dirigir un encuentro que tradicionalmente se juega con gran intensidad y que suele exigir máxima concentración por parte del cuerpo arbitral.

En las bandas estarán como asistentes Roberto Padilla y Víctor Wilches, mientras que Wilmar Montaño cumplirá funciones como cuarto árbitro.

Por su parte, la tecnología del VAR también tendrá un papel clave durante el encuentro. En la cabina estarán Ricardo García y Mary Blanco, quienes deberán apoyar las decisiones arbitrales en jugadas determinantes.

La expectativa entre los aficionados es que el trabajo arbitral permita que el partido se desarrolle con normalidad y que el resultado final sea definido únicamente por lo que ocurra dentro del terreno de juego, en un clásico que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.