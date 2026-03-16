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David Ospina, fuera: revelan razones de la no convocatoria del arquero contra Millonarios

David Ospina no fue convocado en Nacional para enfrentar a Millonarios en El Campín.

David Ospina
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
04:54 p. m.
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La ausencia del experimentado arquero antioqueño David Ospina en la convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios FC ha generado sorpresa entre los aficionados del conjunto verdolaga. El portero, considerado uno de los referentes del plantel y uno de los capitanes del equipo, no hace parte de la nómina que viajó a Bogotá para disputar el compromiso correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I.

El partido se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano. Sin embargo, la atención previa al encuentro no solo se centra en el duelo entre dos históricos del país, sino también en la inesperada decisión del cuerpo técnico de dejar por fuera a uno de los futbolistas más experimentados de la plantilla.

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La ausencia del guardameta, quien habitualmente ocupa la titularidad bajo los tres palos, provocó múltiples reacciones entre los seguidores del equipo antioqueño, que rápidamente comenzaron a preguntarse en redes sociales las razones detrás de esta determinación.

Una decisión técnica del cuerpo técnico

Ante las especulaciones que surgieron tras conocerse la convocatoria, el departamento de comunicaciones de Atlético Nacional aclaró la situación. De acuerdo con la información oficial entregada por el club, la ausencia de Ospina responde exclusivamente a una decisión técnica tomada por el entrenador Diego Arias.

Según explicó la institución, el arquero no presenta ningún tipo de molestia física ni lesión que le impida competir. Su no inclusión en la lista de viajeros a la capital del país se debe únicamente a una determinación estratégica del entrenador para este compromiso en particular.

Este tipo de decisiones no suelen ser frecuentes cuando se trata de futbolistas con la trayectoria y el liderazgo de Ospina, quien durante años ha sido una pieza clave tanto en clubes internacionales como en la selección nacional.

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Expectativa entre los hinchas verdolagas

La noticia generó diversas interpretaciones entre los seguidores del equipo paisa. Algunos aficionados consideran que la medida podría responder a una rotación dentro del plantel, mientras que otros creen que se trata de una apuesta del entrenador por observar nuevas alternativas en la portería durante este tramo del campeonato.

Más allá de la polémica, el encuentro frente a Millonarios representa un desafío importante para Atlético Nacional, que busca sumar puntos en condición de visitante en uno de los escenarios más exigentes del país.

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Mientras tanto, la ausencia de David Ospina seguirá siendo uno de los temas más comentados en la previa del clásico, especialmente por el peso que tiene el guardameta dentro del vestuario y por su papel como líder dentro del equipo verdolaga en las últimas temporadas.

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