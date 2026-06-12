Segundo día del Mundial 2026: horarios, artistas y cómo ver las inauguraciones en EE. UU. y Canadá

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su marcha luego de la victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural. Ahora, toda la atención se centra en los otros dos países anfitriones del torneo: Canadá y Estados Unidos, que este viernes 12 de junio tendrán sus respectivos estrenos y ceremonias de apertura.

Además de la emoción deportiva, la jornada estará marcada por espectáculos musicales de talla internacional que buscarán reflejar la identidad cultural de cada país anfitrión.

Canadá abre su Mundial con un espectáculo lleno de estrellas

La segunda ceremonia inaugural del torneo se llevará a cabo en el BMO Field de Toronto, escenario donde Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina por el Grupo B.

El espectáculo comenzará 90 minutos antes del partido y contará con la participación de artistas reconocidos como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Vegedream, William Prince y DJ Sanjoy.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación del himno canadiense por parte de Alanis Morissette.

Para los aficionados en Colombia, la transmisión de esta ceremonia estará disponible desde las 12:30 p. m. a través de Win Sports.

Estados Unidos cierra la jornada con Katy Perry, Anitta y más artistas

Horas más tarde, el protagonismo se trasladará al SoFi Stadium de Los Ángeles para la última inauguración del Mundial 2026. El espectáculo tendrá como eje central a Los Ángeles como una de las capitales mundiales del entretenimiento.

La ceremonia contará con la presencia de figuras internacionales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, quienes subirán al escenario alrededor de las 6:30 p. m., hora colombiana.

Posteriormente, desde las 8:00 p. m., Estados Unidos debutará frente a Paraguay en un duelo que marcará el regreso de los paraguayos a una Copa del Mundo después de 16 años.

Los aficionados podrán seguir la ceremonia y el partido a través del Canal RCN, así como por su aplicación, canal de YouTube y plataformas digitales, con toda la cobertura y el análisis de sus talentos deportivos.