Nacional vs. Millonarios: boletería para el superclásico por Copa Sudamericana

Atlético Nacional sacó a la venta la boletería para lo que será el superclásico contra Millonarios en Copa Sudamericana.

Nacional
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
12:13 p. m.
Atlético Nacional confirmó oficialmente los precios de la boletería para el esperado duelo frente a Millonarios, en una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano. En esta ocasión, el enfrentamiento tendrá un ingrediente adicional: será por la fase previa de la Copa Sudamericana, en partido único que definirá al clasificado a la fase de grupos del certamen continental.

El compromiso se disputará el próximo miércoles 4 de marzo en el estadio Estadio Atanasio Girardot, escenario que promete un lleno total para uno de los encuentros más tradicionales y determinantes del calendario nacional. Más allá del cupo internacional, el componente simbólico y la rivalidad histórica convierten este partido en una cita de alto voltaje deportivo.

Un clásico con boleto continental en juego

El formato a partido único eleva la tensión. No habrá margen de error ni posibilidad de revancha inmediata: el ganador avanzará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y el perdedor quedará eliminado del torneo. Este contexto competitivo convierte el duelo en una auténtica final anticipada.

Desde la institución antioqueña se informó que la venta de entradas será exclusiva para la afición local. No estará permitido el ingreso de público visitante, medida adoptada con el objetivo de garantizar la seguridad y la logística del evento. De esta manera, las tribunas del Atanasio Girardot estarán completamente teñidas de verde para respaldar al conjunto paisa.

Precios oficiales por tribuna

Atlético Nacional dio a conocer el valor de cada localidad para este compromiso decisivo:

  • Sur: $75.000
  • Norte: $75.000
  • Gramilla: $75.000
  • Oriental Baja: $136.000
  • Oriental Alta: $150.000
  • Occidental Baja: $214.000
  • Occidental Alta: $235.000
  • Platea: $358.000

La distribución de precios mantiene opciones accesibles en las tribunas populares, mientras que las zonas occidental y platea presentan los valores más altos, como es habitual en este tipo de compromisos de alta demanda.

Con el honor del clásico más importante del país en juego y la posibilidad de avanzar en el plano internacional, se espera un ambiente vibrante en Medellín. Nacional buscará hacerse fuerte en casa y dar un golpe de autoridad frente a su histórico rival en un duelo que promete emociones de principio a fin.

