¿Por qué Lorenzo sacó a Jhon Arias? El argentino rompió el silencio tras la eliminación ante Suiza

La salida de Jhon Arias en el segundo tiempo frente a Suiza fue una de las decisiones más cuestionadas tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026. Horas después del partido, Néstor Lorenzo reveló el motivo del cambio y aseguró que respondió a una decisión táctica y física.

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando interrogantes entre los hinchas. Uno de los temas que más debate generó fue la sustitución de Jhon Arias por Jáminton Campaz durante el segundo tiempo del compromiso frente a Suiza, una modificación que cambió el funcionamiento ofensivo del equipo.

Tras la derrota en la tanda de penales, el técnico Néstor Lorenzo respondió a las críticas y explicó por qué decidió sacar a uno de los jugadores más desequilibrantes de la 'tricolor' cuando el partido aún estaba abierto.

Según el entrenador argentino, la determinación estuvo relacionada con el desgaste físico del futbolista y el riesgo de quedarse con un hombre menos en un duelo que exigía máxima intensidad.

¿Por qué Néstor Lorenzo reemplazó a Jhon Arias?

En la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en Vancouver, Lorenzo explicó que Arias había realizado un enorme esfuerzo durante el partido y que el cuerpo técnico consideró necesario preservarlo.

Teníamos miedo de que en alguna llegada tarde nos quedáramos con uno menos. También la energía; creíamos que Campaz podía dar eso, cambiamos de sistema, jugamos con dos en el medio, con Juanfer flotando en el medio con un 4-2-3-1, pensamos en las bandas y en preocuparlos a ellos. Campaz lo tuvo, pero lamentablemente no se dio, mencionó Lorenzo.

RELACIONADO Falcao habló tras la eliminación de Colombia en el Mundial de 2026

Aunque el cambio buscaba darle mayor frescura al ataque colombiano, varios aficionados cuestionaron la salida de Arias, quien había sido uno de los futbolistas más constantes del equipo durante el Mundial.

¿Qué le faltó a Colombia para vencer a Suiza?

Más allá de las modificaciones realizadas durante el compromiso, Lorenzo reconoció que el gran problema de la Selección volvió a ser la falta de eficacia frente al arco rival.

El entrenador aseguró que Colombia generó suficientes opciones para ganar el partido, pero no logró convertirlas, situación que terminó llevando la definición hasta los penales.

Nos faltó hacer gol, sabíamos que sería un partido muy cerrado, muy parejo; creo que merecimos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos. El juego se fue alargando, los equipos perdieron energía y esto llevó a los penales que fue donde perdimos, afirmó.

El argentino recordó que la falta de contundencia ya había aparecido en algunos tramos de las Eliminatorias, aunque destacó que el equipo creó numerosas oportunidades durante la Copa del Mundo.

Hoy tuvimos 17 remates o intentos. Eso es mucho y no convertir se paga. A veces entra y otras no. También hay mérito de los arqueros, que en este Mundial han tenido una gran actuación, concluyó.

RELACIONADO Jhon Arias pidió un cambio en la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial 2026

La explicación del técnico no terminó con el debate entre los aficionados, pero según Lorenzo, la salida de Jhon Arias obedeció a una combinación de desgaste físico, prevención disciplinaria y una apuesta táctica que finalmente no dio el resultado esperado.