Alberto Gamero habló de los fichajes de Deportivo Cali para 2026: ¿Cataño y Giordona son opciones?

El técnico del cuadro vallecaucano habló sobre la confección de la nómina del próximo año y respondió a los rumores sobre jugadores que dirigió en Millonarios.

Deportivo Cali Alberto Gamero
FOTO: Deportivo Cali

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
07:28 a. m.
El primer semestre de Alberto Gamero al frente de Deportivo Cali no logró cumplir con las expectativas. El equipo 'azucarero' quedó eliminado de la Liga BetPlay con varias fechas de anticipación y nuevamente se comprometió en la tabla del descenso para 2026.

A pesar de los malos resultados, desde las directivas del equipo vallecaucano confirmaron su respaldo al DT samario, considerando que tuvo que dirigir a un plantel que durante varios meses se vio afectado por el caos administrativo en la institución.

Los fichajes para 2026 en Deportivo Cali

Desde IDC Network, los nuevos accionistas mayoritarios del Cali, informaron que ahora están concentrados en que Gamero pueda tener una nómina más competitiva para el próximo año y en la prensa comenzaron a circular los primeros rumores.

De acuerdo a lo reportado en la prensa caleña, hay jugadores que fueron dirigidos por Gamero en Millonarios y que ahora serían opciones. Por un lado, está Daniel Cataño, quien podría regresar al FPC tras un año en Bolivia. Además, se habla de Santiago Giordana, a quien buscarían terminarle su contrato anticipadamente en el cuadro bogotano.

¿Qué dijo Gamero sobre los rumores?

En rueda de prensa previo a lo que será el último partido de 2025 para el Cali, Gamero indicó que buscarán armar un plantel más competitivo. "Queremos tener una nómina que nos permita pelear títulos, esto que pasó este semestre no puede volver a pasar".

Sobre Giordana y Cataño, comentó. "Hablar ahora de dos jugadores que están en competencia con sus equipos, sería un irrespeto de parte mía; también sería un irrespeto hacia mis jugadores porque vamos a afrontar el último partido".

Finalmente, confirmó que ya hay algunas gestiones adelantadas. "los directivos ya tienen una lista con los nombres de los jugadores que queremos; ellos se encargarán del tema, y lo que yo espero es que todos puedan venir al Deportivo Cali".

