Cali perdió la final de Copa Libertadores Femenina ante Corinthians: así fueron los penaltis

Deportivo Cali perdió la final de Copa Libertadores Femenina ante Corinthians desde la definición del punto penal.

Deportivo Cali Femenino vs. Corinthians
Foto: Copa Libertadores Femenina

octubre 18 de 2025
04:41 p. m.
Deportivo Cali Femenino rozó la gloria continental este sábado 18 de octubre, al disputar la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025 frente a Corinthians, uno de los equipos más poderosos del continente.

Las colombianas mostraron carácter, entrega y orden táctico, pero la suerte desde el punto penal terminó dándole el título a las brasileñas.

El encuentro, jugado con intensidad de principio a fin, dejó grandes emociones. A pesar de que Corinthians generó las opciones más claras y tuvo un gol anulado por el VAR por fuera de lugar, el Cali supo resistir con solidez defensiva y determinación, forzando la definición desde los penaltis tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Así se definió la final desde los penaltis

En la tanda definitiva, el Corinthians fue más efectivo desde los doce pasos y terminó imponiéndose por 5-4. Las jugadoras del Deportivo Cali ejecutaron con precisión, pero un disparo desviado marcó la diferencia.

A pesar del resultado, el conjunto colombiano fue aplaudido por su valentía y por haber llegado hasta la final de un torneo que se disputó en Argentina, donde también estuvo Independiente Santa Fe.

Cali, orgullo colombiano en el fútbol femenino

Con este subcampeonato, el Deportivo Cali Femenino se une al selecto grupo de equipos colombianos que han llegado a la final del torneo continental.

Hasta la fecha, el único club nacional que ha logrado coronarse campeón sigue siendo el Atlético Huila, que levantó la copa en 2018 bajo la conducción de Yoreli Rincón.

El desempeño de las caleñas reafirma el crecimiento del fútbol femenino en Colombia y deja una huella imborrable en la historia del deporte nacional.

