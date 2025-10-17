¡Shakira en Cali! Estas son las medidas de movilidad para el show

La barranquillera se prepara para estar en la 'Sucursal del cielo' y sorprender a todos sus seguidores.

¿Cuáles son las nuevas medidas para el show de Shakira en Cali?

Shakira regresará a la capital del Valle del Cauca para presentarse los próximos 25 y 26 de octubre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, un escenario que vibrará al ritmo de su música y que reunirá a miles de seguidores provenientes de distintas partes del mundo.

La Alcaldía de Cali estima una derrama económica superior a los 21 millones de dólares, que beneficiará directamente sectores como el turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios.

Además, se espera la generación de más de 2.000 empleos directos e indirectos durante el montaje y la ejecución del evento.

Plan de movilidad para los conciertos de Shakira en Cali

La organización del evento, junto con las autoridades locales, implementará un plan especial de movilidad a cargo del secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, que entrará en vigor desde la mañana del sábado 25 de octubre.

Entre las medidas contempladas se encuentran los cierres viales en las zonas aledañas al estadio, incluyendo:

Carrera 36, entre calles 5 y 6.

Avenida Roosevelt, desde la Carrera 24 hasta la 36A Bis.

Carrera 34, entre calles 5 y 9.

También se habilitarán zonas exclusivas para taxis y se han establecido convenios con centros comerciales cercanos para facilitar el acceso y la movilidad de los asistentes.

Seguridad y atención durante los conciertos

En materia de seguridad, el subsecretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, informó que el plan de emergencia fue diseñado en articulación con la productora Páramo, encargada del evento.

“Se han identificado los posibles riesgos y se contará con más de 800 coordinadores y 1.000 personas de logística para labores de atención médica, control de acceso y manejo de contingencias”, señaló Peñuela.