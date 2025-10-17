CANAL RCN
Tendencias

¡Shakira en Cali! Estas son las medidas de movilidad para el show

Le contamos cuáles son los protocolos de seguridad implementados para el concierto de Shakira en Cali, que se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
05:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La barranquillera se prepara para estar en la 'Sucursal del cielo' y sorprender a todos sus seguidores.

Inédito: Shakira confirma colaboración con Beéle y Ed Sheeran en una misma canción
RELACIONADO

Inédito: Shakira confirma colaboración con Beéle y Ed Sheeran en una misma canción

¿Cuáles son las nuevas medidas para el show de Shakira en Cali?

Shakira regresará a la capital del Valle del Cauca para presentarse los próximos 25 y 26 de octubre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, un escenario que vibrará al ritmo de su música y que reunirá a miles de seguidores provenientes de distintas partes del mundo.

La Alcaldía de Cali estima una derrama económica superior a los 21 millones de dólares, que beneficiará directamente sectores como el turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios.

Además, se espera la generación de más de 2.000 empleos directos e indirectos durante el montaje y la ejecución del evento.

¿Shakira podría ser nominada a los Premios Óscar? Esta sería la presunta razón
RELACIONADO

¿Shakira podría ser nominada a los Premios Óscar? Esta sería la presunta razón

Plan de movilidad para los conciertos de Shakira en Cali

La organización del evento, junto con las autoridades locales, implementará un plan especial de movilidad a cargo del secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, que entrará en vigor desde la mañana del sábado 25 de octubre.

Entre las medidas contempladas se encuentran los cierres viales en las zonas aledañas al estadio, incluyendo:

  • Carrera 36, entre calles 5 y 6.
  • Avenida Roosevelt, desde la Carrera 24 hasta la 36A Bis.
  • Carrera 34, entre calles 5 y 9.

También se habilitarán zonas exclusivas para taxis y se han establecido convenios con centros comerciales cercanos para facilitar el acceso y la movilidad de los asistentes.

Jennifer López confesó su inconformidad al compartir escenario con Shakira en el Super Bowl
RELACIONADO

Jennifer López confesó su inconformidad al compartir escenario con Shakira en el Super Bowl

Seguridad y atención durante los conciertos

En materia de seguridad, el subsecretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, informó que el plan de emergencia fue diseñado en articulación con la productora Páramo, encargada del evento.

“Se han identificado los posibles riesgos y se contará con más de 800 coordinadores y 1.000 personas de logística para labores de atención médica, control de acceso y manejo de contingencias”, señaló Peñuela.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

Inédito: Shakira confirma colaboración con Beéle y Ed Sheeran en una misma canción

Artistas

“Tenemos un nuevo hijo”: Yeferson Cossio y Carolina Gómez enternecen las redes con inesperada noticia

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri revela cómo reaccionaría si Yina Calderón gana la lucha de Stream Fighters

Otras Noticias

Trabajo

Dan a conocer cuánto gana una azafata en Colombia: horarios, funciones y método de trabajo

Conozca cuánto gana una azafata en Colombia en 2025, sus funciones oficiales y el horario de trabajo regulado por la Aerocivil.

Viral

Falleció criador de gallos tras ser atacado por uno de sus animales

El video se viralizó y desató una fuerte polémica en torno a las peleas de gallos.

Bogotá

Disturbios en inmediaciones de la embajada de EE. UU.: cuatro uniformados heridos por flechas

Selección Colombia

Millonaria cifra que ganaría Colombia si logra el tercer puesto en el Mundial sub-20

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos