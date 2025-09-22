¿Cuánto fue el premio económico para el Deportivo Cali tras título en el fútbol femenino?

La Liga Femenina BetPlay 2025 llegó a su fin con una final digna de película. Deportivo Cali Femenino se consagró campeón en el estadio de Palmaseca después de una vibrante definición por penales ante Independiente Santa Fe. El marcador global se mantuvo igualado 1-1 tras los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario, lo que obligó a resolver el título desde el punto blanco.

Allí, las ‘azucareras’ fueron más efectivas y ganaron 5-4, desatando la euforia de los miles de hinchas que acompañaron al equipo en casa.

El club verdiblanco celebra así un nuevo título en su historia, demostrando la evolución del proyecto deportivo femenino y consolidándose como una de las instituciones más fuertes del país en esta categoría. Para Santa Fe, que luchó hasta el final, queda el mérito de haber sido un rival de jerarquía y de ofrecer un espectáculo de alto nivel.

Premio económico para las campeonas y subcampeonas

El campeonato no solo dejó la alegría del trofeo, sino también un incentivo económico para los dos clubes finalistas. Deportivo Cali, como campeón, recibirá alrededor de $230.000.000 de pesos colombianos, mientras que Independiente Santa Fe, subcampeón, obtendrá aproximadamente $150.000.000.

Aunque estas cifras están lejos de los premios que se entregan en el fútbol masculino, representan un apoyo importante para el sostenimiento de los proyectos femeninos, que cada año ganan mayor visibilidad y profesionalismo.

La Libertadores, una oportunidad para crecer

Tanto Cali como Santa Fe tienen otro motivo para celebrar: ambos obtuvieron el cupo para la Copa Libertadores Femenina, que se disputará en octubre. Solo por participar, cada club recibirá cerca de $195.032.000 de pesos, cifra que podría aumentar en caso de avanzar a las fases finales.

Este premio representa una oportunidad para seguir fortaleciendo las plantillas, invertir en infraestructura y potenciar el desarrollo de nuevas generaciones de futbolistas. El título del Deportivo Cali es un paso más hacia el crecimiento sostenido del fútbol femenino en Colombia y un llamado a seguir apoyando este deporte.