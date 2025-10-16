CANAL RCN
Deportes

Fecha, hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Corinthians, final de la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali se mide al poderoso Corinthians por la Copa Libertadores Femenina. ¡Fecha confirmada!

Deportivo Cali vs. Corinthians dónde ver fecha hora final Copa Libertadores Femenina
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
07:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol femenino continental tiene ya definida su máxima celebración. Tras unas semifinales cargadas de dramatismo y resueltas desde el punto de penalti, la CONMEBOL confirmó la fecha confirmada para Deportivo Cali vs Corinthians, el encuentro que coronará a las campeonas de la decimoséptima edición de la Copa Libertadores Femenina.

Final Copa Libertadores Femenina: día y hora

El épico enfrentamiento entre Deportivo Cali vs Corinthians se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025, a las 2:30 p.m. (hora de Colombia), con transmisión exclusiva a través de Win Sports.

Pelea con cuchillo entre hinchas colombianos previo a la semifinal contra Argentina en Mundial Sub-20
RELACIONADO

Pelea con cuchillo entre hinchas colombianos previo a la semifinal contra Argentina en Mundial Sub-20

El equipo colombiano, Deportivo Cali, selló su paso a la instancia definitiva tras superar en la tanda de once metros a Colo Colo por 5-4, luego de un intenso empate sin goles.

Por su parte, el gigante brasileño, Corinthians, hizo lo propio al vencer a Ferroviaria por 6-5 en penaltis, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Ambos partidos de semifinal se disputaron en el Estadio Florencio Sola de Banfield.

Deportivo Cali va por la Copa Libertadores Femenina ante Corinthians

La fecha confirmada para Deportivo Cali vs Corinthians pone en el mapa un duelo de contrastes. El conjunto azucarero busca inscribir por primera vez su nombre en el trofeo más prestigioso de América.

De conseguirlo, sería el segundo título para Colombia en la historia del certamen, después de la victoria obtenida por Atlético Huila en 2018.

Argentina inundó las redes con memes para burlarse de Colombia tras ganar la semifinal del Mundial
RELACIONADO

Argentina inundó las redes con memes para burlarse de Colombia tras ganar la semifinal del Mundial

En el otro extremo, Corinthians, el rival a vencer, llega como el gran favorito, ostentando la impresionante cifra de cinco coronaciones, lo que lo convierte en el equipo más laureado desde que el torneo adoptó la denominación de Copa Libertadores Femenina en 2009.

Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje
RELACIONADO

Bayern Múnich sigue mostrándose orgulloso de James y Luis Díaz en la selección: lindo mensaje

Equipos como São José, Ferroviária y Santos también figuran en el palmarés histórico. Este choque no solo representa un partido por el título, sino una oportunidad para el Cali de desafiar la hegemonía brasileña y buscar la gloria continental en una fecha confirmada para Deportivo Cali vs Corinthians que paralizará al continente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Atlético Nacional aclara la situación de Leonel Álvarez y su posible regreso al club como DT

Selección Colombia

Pelea con cuchillo entre hinchas colombianos previo a la semifinal contra Argentina en Mundial Sub-20

Memes

Argentina inundó las redes con memes para burlarse de Colombia tras ganar la semifinal del Mundial

Otras Noticias

Artistas

Murió Ace Frehley, legendario guitarrista y fundador de Kiss, a los 74 años

El mundo del rock está de luto. Ace Frehley, legendario guitarrista y fundador de Kiss, murió a los 74 años en Nueva Jersey. Su legado marcó generaciones y cambió la historia del género.

Presupuesto General de la Nación

“Este presupuesto es una profunda irresponsabilidad”: José Manuel Restrepo sobre el Presupuesto General 2026

El exministro Restrepo encendió las alarmas sobre el artículo 90 del presupuesto, el cual, según él, podría desviar recursos destinados a las pensiones hacia gasto de funcionamiento.

Astrología

Astróloga reveló impactante predicción sobre Baby Demoni que cambiaría el rumbo del caso

Hogar

¿Qué significa no querer recibir visitas en casa? Esto dice la psicología

Andi

Anuncian oficialmente el Día del Motociclista en Colombia: fecha en la se conmemorará cada año