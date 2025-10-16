Fecha, hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Corinthians, final de la Copa Libertadores Femenina

El fútbol femenino continental tiene ya definida su máxima celebración. Tras unas semifinales cargadas de dramatismo y resueltas desde el punto de penalti, la CONMEBOL confirmó la fecha confirmada para Deportivo Cali vs Corinthians, el encuentro que coronará a las campeonas de la decimoséptima edición de la Copa Libertadores Femenina.

Final Copa Libertadores Femenina: día y hora

El épico enfrentamiento entre Deportivo Cali vs Corinthians se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025, a las 2:30 p.m. (hora de Colombia), con transmisión exclusiva a través de Win Sports.

El equipo colombiano, Deportivo Cali, selló su paso a la instancia definitiva tras superar en la tanda de once metros a Colo Colo por 5-4, luego de un intenso empate sin goles.

Por su parte, el gigante brasileño, Corinthians, hizo lo propio al vencer a Ferroviaria por 6-5 en penaltis, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Ambos partidos de semifinal se disputaron en el Estadio Florencio Sola de Banfield.

Deportivo Cali va por la Copa Libertadores Femenina ante Corinthians

La fecha confirmada para Deportivo Cali vs Corinthians pone en el mapa un duelo de contrastes. El conjunto azucarero busca inscribir por primera vez su nombre en el trofeo más prestigioso de América.

De conseguirlo, sería el segundo título para Colombia en la historia del certamen, después de la victoria obtenida por Atlético Huila en 2018.

En el otro extremo, Corinthians, el rival a vencer, llega como el gran favorito, ostentando la impresionante cifra de cinco coronaciones, lo que lo convierte en el equipo más laureado desde que el torneo adoptó la denominación de Copa Libertadores Femenina en 2009.

Equipos como São José, Ferroviária y Santos también figuran en el palmarés histórico. Este choque no solo representa un partido por el título, sino una oportunidad para el Cali de desafiar la hegemonía brasileña y buscar la gloria continental en una fecha confirmada para Deportivo Cali vs Corinthians que paralizará al continente.